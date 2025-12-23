13년간 아내에 약물 투여 성폭행한 남편… 다른 남성 5명도 함께 기소한 英검찰

이미지 확대 여성폭력 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 여성폭력 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

13년간 아내에게 약물을 투여한 뒤 성폭행한 혐의를 받는 영국 남성이 재판에 넘겨졌다. 아내에 대한 성범죄에는 30대에서 60대까지의 다른 남성 5명도 연루돼 기소됐다.22일(현지시간) 가디언 등 현지 매체에 따르면 영국 왕립검찰청(CPS)은 피해자 조앤 영(48)을 상대로 13년 동안 자행된 것으로 추정되는 심각한 성범죄 혐의 수사를 진행한 결과 남편 필립 영(49)을 비롯해 노먼 맥소니(47), 딘 해밀턴(46), 코너 샌더슨 도일(31), 리처드 윌킨스(61), 모하메드 하산(37) 등 남성 6명에 대한 기소를 승인했다고 이날 밝혔다.조앤은 수사 초기부터 경찰관들과 수차례 논의 끝에 법적으로 보장된 익명권을 스스로 포기하기로 결정했다. 사건을 수사한 윌트셔 경찰서의 제프 스미스 경감은 “이번 발표는 복잡하고 광범위한 수사에 있어 중요한 진전”이라고 자평했다.런던 북부 엔필드에 거주하는 지금은 전처가 된 조앤과 결혼생활을 하던 2010~2023년 사이 조앤을 제압해 성행위를 유도하는 약물을 투여하고 수차례 성폭행한 혐의를 받는다. 또 아동 음란물·극단적 음란물 소지 등을 포함해 총 56건의 성범죄 혐의가 있다.노먼, 딘, 코너, 리처드 등 4명은 각각 최소 1건의 강간 또는 삽입을 동반한 성폭행 혐의 등을 받는다. 모하메드는 성추행 혐의로 기소됐다.이번 사건에서 기소를 담당한 제임스 포스터 검사는 “충분한 증거를 확보했으며 기소가 공익에 부합한다는 점을 입증하기 위해 노력해 왔다”며 “수사 과정에서 월트셔 경찰과 긴밀히 협력했다”고 말했다.