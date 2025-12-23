이미지 확대
모스크바 자영업자 빵 맛보는 푸틴
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 20일(현지시간) 크렘린궁에서 모스크바에 있는 작은 빵집인 마셴카 베이커리에서 보낸 제과 바구니를 보며 빵을 먹고 있다. 해당 빵집의 주인은 푸틴 대통령의 연례 연말 생방송 전화에 연결돼 자영업자로서 민생경제의 어려움을 토로하며 유명세를 탔다.
