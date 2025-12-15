벨라루스, 정치범 123명 사면… 美는 ‘칼륨 산업’ 제재 해제

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

벨라루스, 정치범 123명 사면… 美는 ‘칼륨 산업’ 제재 해제

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-12-14 23:48
수정 2025-12-14 23:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
러시아의 우방 벨라루스가 미국의 제재 해제를 조건으로 노벨평화상 수상자 등 정치범과 외국인 등 123명을 한꺼번에 사면·석방했다. 13일(현지시간) 유로뉴스 등에 따르면 벨라루스 대통령실은 이날 텔레그램 성명을 통해 “도널드 트럼프 미국 대통령과의 합의에 따라 알렉산드르 루카셴코 대통령은 간첩, 테러, 극단주의 활동 등 각종 범죄로 유죄 판결을 받은 여러 국가 국민 123명을 사면하기로 했다”고 밝혔다.

대통령실은 이번 사면이 “바이든 미 행정부가 벨라루스의 칼륨 산업에 부과한 불법 제재 및 기타 불법 제재 해제 절차의 실질적 이행과 관련해 이뤄졌다”고 설명했다. 벨라루스는 칼륨 비료의 주요 생산국이다. 이번 제재 해제와 관련해 트럼프 대통령의 특사 존 콜은 이날 취재진에 양국 간 관계 정상화가 목표이며 향후 “더 많은 제재가 해제될 것”이라고 말했다.

사면 대상자 중에는 2022년 옥중에서 노벨평화상을 받은 벨라루스 인권 활동가 알레스 비알리아츠키가 포함됐다.

조희선 기자
2025-12-15 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
벨라루스가 123명을 사면한 조건은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로