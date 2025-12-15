벨라루스, 정치범 123명 사면… 美는 ‘칼륨 산업’ 제재 해제

2025-12-15 14면

러시아의 우방 벨라루스가 미국의 제재 해제를 조건으로 노벨평화상 수상자 등 정치범과 외국인 등 123명을 한꺼번에 사면·석방했다. 13일(현지시간) 유로뉴스 등에 따르면 벨라루스 대통령실은 이날 텔레그램 성명을 통해 “도널드 트럼프 미국 대통령과의 합의에 따라 알렉산드르 루카셴코 대통령은 간첩, 테러, 극단주의 활동 등 각종 범죄로 유죄 판결을 받은 여러 국가 국민 123명을 사면하기로 했다”고 밝혔다.대통령실은 이번 사면이 “바이든 미 행정부가 벨라루스의 칼륨 산업에 부과한 불법 제재 및 기타 불법 제재 해제 절차의 실질적 이행과 관련해 이뤄졌다”고 설명했다. 벨라루스는 칼륨 비료의 주요 생산국이다. 이번 제재 해제와 관련해 트럼프 대통령의 특사 존 콜은 이날 취재진에 양국 간 관계 정상화가 목표이며 향후 “더 많은 제재가 해제될 것”이라고 말했다.사면 대상자 중에는 2022년 옥중에서 노벨평화상을 받은 벨라루스 인권 활동가 알레스 비알리아츠키가 포함됐다.