방금 들어온 뉴스

‘시각장애인’이 멀쩡히 눈 떴다…수억원 복지혜택 토해낸 伊 70대

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-10-16 06:00
수정 2025-10-16 06:00
伊 70대 시각장애인, ‘국가 사기’ 혐의 고발당해
50년간 16억원 복지 혜택…‘가짜 장애인’ 들통

시각장애인 이미지. 아이클릭아트
시각장애인 이미지. 아이클릭아트


이탈리아의 한 시각장애인 남성이 국가를 상대로 거액을 편취한 혐의로 고발당했다. 50년 동안 시각장애인으로 살면서 십수억원에 달하는 복지 혜택을 누렸는데, 당국의 조사 결과 ‘가짜 장애인’이었음이 드러나면서다.

14일(현지시간) 일 마테오 등 이탈리아 언론에 따르면 이탈리아 비센차 주 검찰은 70세 남성 A씨에 대해 국가를 상대로 사기를 저지른 혐의로 기소했다.

검찰에 따르면 A씨는 1972년부터 ‘완전 실명’ 상태의 시각장애인으로 등록돼 연금과 생활 수당 등 장애인으로서의 복지 혜택을 받았다. 그가 50년간 받아온 복지 혜택은 100만 유로(16억 5000만원)에 달했다.

그러나 당국은 복지 수급자 관련 데이터를 분석하는 과정에서 A씨에 대해 수상한 점을 발견하고, 경찰은 A씨를 상대로 두 달 동안 감시에 나섰다.

경찰의 관찰 과정에서 A씨는 시각장애인으로서는 불가능한 생활을 하고 있었다. 날렵한 도구를 사용해 자신의 정원을 세심하게 가꾸는가 하면, 다른 사람의 도움 없이 시장을 돌아다니며 직접 과일을 살피고 현금을 건네 구입하기도 했다.

경찰은 A씨를 ‘국가 상대 사기’ 혐의로 고발했고 당국은 A씨에 대한 모든 보조금과 연금을 동결했다. 이어 세무조사를 통해 지난 5년간 A씨가 누린 20만 유로(3억 3000만원) 이상의 복지 혜택을 추징하기로 했다.

A씨의 황당한 사건은 이탈리아 정부의 복지 제도의 허점을 드러냈다고 현지 언론은 전했다. 당국은 “현행 장애인 심사 체계를 재검토해 유사한 사례의 재발을 방지하겠다”고 밝혔다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로