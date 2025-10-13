마크롱, 사임 총리 나흘 만에 재임명

야권 “대통령 탄핵” 강력 반발

이미지 확대 사임 나흘만에 재임명된 세바스티앵 르코르뉘 프랑스 총리가 11일(현지시간) 파리 남부 외곽 도시인 레이레로제 경찰서에서 경찰관들과 악수하고 있다.﻿

2025-10-13 14면

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 나흘 전 사임한 세바스티앵 르코르뉘 총리를 다시 임명했다. 궁지에 몰린 마크롱 대통령의 고육책이지만, 뉴욕타임스(NYT)는 “프랑스 정치를 더 큰 위기에 빠뜨릴 위험천만한 조치”라고 평가했다.엘리제궁은 지난 10일(현지시간) 성명에서 “마크롱 대통령은 르코르뉘를 총리로 임명하고 정부 구성 임무를 부여했다”고 밝혔다. 마크롱 대통령의 측근은 “대통령이 총리에게 전권을 부여했다”고 밝혔다고 일간 르몽드가 전했다. 마크롱 대통령은 직전 프랑수아 바이루 총리가 긴축 재정을 추진하다 야권의 반발에 부딪혀 사실상 축출되자 지난 달 9일 르코르뉘 총리를 지명했다. 르코르뉘 총리는 약 3주간 야권과 예산안을 둘러싼 협상을 벌였으나 합의점을 찾지 못하자 지난 6일 임명 27일 만에 마크롱 대통령에게 사직서를 제출했다.르코르뉘 총리는 엘리제궁 발표 뒤 엑스(X)에 올린 글에서 “의무감에 대통령께서 맡겨 준 임무를 수락한다”고 적었다. 그는 마크롱 대통령의 재임명을 수락하기 전 새 내각에서 그간 내무 장관을 맡아 온 브뤼노 르타이오 공화당 대표, 집권 여당 르네상스 소속인 제랄드 다르마냉 직전 법무장관을 모두 배제할 것을 요구한 것으로 전해졌다. 또 그는 은퇴 연령을 62세에서 64세로 늦추는 연금 개혁안을 포함해 모든 안건을 의회에서 재검토하는 것을 수용하라고 마크롱 대통령에게 요구한 것으로 알려졌다.야당은 “믿을 수 없는 조치”라며 강력 반발했다. 극좌 정당 불복하는프랑스(LFI)의 마누엘 봉파르 의원은 “마크롱 대통령의 탄핵안을 다시 발의하겠다”고 경고했다. 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜 의원은 “새 정부 불신임 표결과 의회 해산이 불가피하다”고 주장했다.