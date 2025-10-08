“왜 하필 거기서?”…英 해리 왕자 아내 SNS 영상에 ‘맹비난’

방금 들어온 뉴스

“왜 하필 거기서?”…英 해리 왕자 아내 SNS 영상에 ‘맹비난’

문경근 기자
문경근 기자
입력 2025-10-08 16:15
수정 2025-10-08 16:15
영국 해리(오른쪽) 왕자와 부인 매건 마클. AP 연합뉴스
영국 해리(오른쪽) 왕자와 부인 매건 마클. AP 연합뉴스


영국 해리 왕자의 아내인 메건 마클(44)이 차 안에서 다리를 쭉 뻗고 휴식을 취하는 영상을 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 거센 비판을 받고 있다.

문제는 해당 영상이 촬영된 장소가 해리 왕자의 어머니인 고 다이애나 왕세자비의 사망 사고 현장 인근으로, 해리 왕자에 대한 배려가 부족했다는 지적이다.

지난 5일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 마클은 파리 패션위크 참석차 파리 방문한 것으로 알려졌다.

마클은 이날 자신의 인스타그램 스토리에 파리 ‘퐁 알렉상드르 3세’ 다리와 앵발리드 다리를 지나며 리무진 안에서 차창 밖을 촬영한 영상을 올렸다.

이어 카메라를 자신 쪽으로 돌려 리무진 안에서 다리를 뻗고 편안히 쉬는 모습도 찍어 공유했다.

그러나 이 영상이 공개되자 SNS에서는 비난이 쏟아졌다.

해당 영상이 촬영된 장소가 다이애나 비가 사고를 당한 알마 다리 터널 근처이기 때문이다.

왕실 전문가 리처드 피츠 윌리엄스는 영국 데일리메일과의 인터뷰에서 마클의 행동과 관련, “완전히 당혹스럽고 무의미하며, 믿기 힘들 정도로 감정이 빠진 행동”이라고 했다.

앞서 다이애나 왕세자비는 1997년 8월, 파리의 알마 터널을 지나던 중 탑승한 벤츠 차량이 터널 내부 기둥과 충돌하며 사망했다.

당시 운전자는 음주 상태에 약물까지 복용한 상태였으며, 파파라치를 피하기 위해 시속 약 105㎞로 과속을 하던 중 사고가 발생했다.

이 사고로 다이애나는 파리 시내 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 당시 윌리엄 왕자는 15세, 해리 왕자는 12세였다.
문경근 기자
위로