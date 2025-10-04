프랑스 사진기자 러 드론에 사망…우크라이나 동부전선 취재 중 피격

방금 들어온 뉴스

프랑스 사진기자 러 드론에 사망…우크라이나 동부전선 취재 중 피격

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-10-04 18:02
수정 2025-10-04 18:15
이미지 확대
프랑스 사진기자 앙토니 랄리캉의 소셜미디어 모습. 인스타그램 갈무리.
프랑스 사진기자 앙토니 랄리캉의 소셜미디어 모습. 인스타그램 갈무리.


프랑스 사진기자가 우크라이나 동부전선을 취재하던 중 러시아군의 드론 공격으로 숨졌다고 AFP통신 등이 3일(현지 시각) 보도했다.

이날 사망한 앙토니 랄리캉(37)은 최전선에서 약 20㎞ 떨어진 도네츠크주의 드루즈키우카에서 우크라이나군 4기갑여단과 동행 취재 중이었다. 함께 취재하던 우크라이나 기자 게오르기 이반첸코도 드론 공격으로 상처를 입었다.

우크라이나군은 “이들 모두 언론인 식별용 방탄조끼를 입고 있었으나 일인칭시점(FPV) 드론으로 공격받았다”며 “국제법 위반”이라고 성토했다.

랄리캉은 유럽 언론사에 사진을 공급하는 프랑스의 한스루카스 소속이다. 지난해에 전쟁 르포 ‘갑자기 하늘이 어두워졌다’로 빅토르위고 사진상을 받았다.

우크라이나 전장에서 총격이나 포격이 아닌 드론 공격으로 기자가 숨진 건 이번이 처음이다. 국경없는기자회(RSF)에 따르면 2022년 2월 전쟁 발발 이후 러시아군 공격으로 최소 13명의 기자가 숨지고 약 50명이 다쳤다.
손원천 선임기자
Copyright ⓒ 서울신문
