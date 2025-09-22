“휴대폰으로 음란물 보느라”…두 아이 아빠 숨지게 한 화물차 운전자

"휴대폰으로 음란물 보느라"…두 아이 아빠 숨지게 한 화물차 운전자

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-09-22 08:40
수정 2025-09-22 08:51
英 법원, 사망 사고 낸 운전자에 징역 10년 선고

자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트
자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트


영국의 한 대형 화물차 운전자가 운전 중 휴대전화로 음란물을 시청하다 40대 남성 운전자를 숨지게 한 혐의로 징역 10년형을 선고받았다.

20일(현지시간) BBC, 더선 등 외신에 따르면 영국 현지 법원은 지난해 5월 랭커셔주의 한 도로에서 정차 중인 차량을 들이받아 해당 차량 운전석에 앉아 있던 다니엘 에이치슨(46)을 사망케 한 혐의로 재판에 넘겨진 대형 화물차 운전자 닐 플랫(43)에게 징역 10년을 선고했다.

재판부는 “운전에 대한 운전자의 오만하고 이기적인 태도는 숨이 막힐 정도”라며 “운전자는 아무 이유도 없이 도로 법규를 무시했다”고 플랫을 질타했다.

15년간 대형 화물차를 운전해 온 플랫은 지난해 5월 랭커셔주 스켈머스데일의 한 도로에서 운전하던 중 휴대전화에 주의를 빼앗겨 앞 차들이 멈춰 선 것을 인식하지 못하고 정차 중이었던 에이치슨의 차량을 들이받았다. 이 사고로 에이치슨은 현장에서 사망했다.

플랫은 현장에 출동한 경찰에게 이동 시간을 확인하려고 운전 중 휴대전화를 잠깐 봤다고 진술했다. 이후 경찰 조사 결과 플랫은 운전 중 엑스(X·옛 트위터), 유튜브, 틱톡, 왓츠앱 등 여러 SNS에 접속해 콘텐츠를 계속 시청한 것으로 드러났다. 콘텐츠 중에는 음란물이 포함된 것으로 조사됐다.

에이치슨은 사고 당시 정차한 차량에서 아내와 전화 통화를 하고 있었던 것으로 알려졌다. 아내는 “배터리가 방전된 줄 알았고, 이후 계속 그에게 전화를 걸었지만 받지 않았다”며 “그가 사고 피해를 봤다고는 전혀 생각하지 못했다”고 당시 상황을 전했다.

에이치슨의 딸 엘라는 “아버지는 가족을 위해 살고, 삶을 진심으로 사랑한 선한 사람”이라고 했다. 그러면서 플랫을 향해 “아버지를 죽이려 한 건 아니겠지만, 당신의 행동이 누군가를 죽게 만들 수 있다는 사실만큼은 알고 있었어야 했다”고 했다.
조희선 기자
