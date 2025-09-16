“화장실 간다더니”…수술 중 환자 방치하고 성관계한 英의사 최후는

이미지 확대 수술 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 수술 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

영국의 한 병원에서 수술 도중 환자를 방치하고 옆 수술실에서 간호사와 성관계를 가진 의사가 징계를 피하게 됐다.15일(현지시간) 가디언, 더미러, BBC 등 영국 매체에 따르면 영국 그레이터맨체스터주에 있는 테임사이드 병원의 마취과 전문의였던 수하일 안줌(44)은 2023년 9월 근무 중 간호사와 성관계하다 적발됐다. 파키스탄 출신의 기혼인 안줌은 세 자녀의 아버지이기도 하다.당시 안줌은 수술실에 있는 동료에게 ‘화장실에 다녀오겠다’며 전신 마취 상태인 남성 환자를 지켜봐 달라고 부탁한 것으로 알려졌다. 수술실을 빠져나온 안줌은 다른 수술실로 이동해 간호사와 성관계하다 다른 간호사에게 발각됐다.약 8분간 자리를 비웠던 안줌은 다시 수술실로 돌아와 수술을 마쳤다. 수술은 별다른 사고 없이 진행됐으며 환자의 상태에도 지장이 없었던 것으로 알려졌다.안줌은 병원 내부 조사 후 지난해 2월 해고됐다. 안줌은 지난주 의료인의 업무 수행 적합성에 관한 독립적인 결정을 내리는 기구인 의사조사위원회(MPTS) 심리에서 영국에서 의사 경력을 이어가고 싶다고 밝혔다.안줌은 해당 사건과 관련해 “매우 부끄러운 일이었다. 모든 책임은 나에게 있다. 환자와 동료를 비롯한 모든 사람이 실망하게 했다”며 이번 일이 “한 번의 잘못된 판단”이었으며 다시는 반복되지 않을 것이라고 약속했다.이날 MPTS 측은 안줌이 “환자와 동료들보다 자신의 이익을 우선시했다”며 이번 사건이 “안줌의 주의를 산만하게 해 환자 치료에 온전히 집중하지 못하게 할 수도 있었다”고 지적했다. 또한 환자에게는 피해가 없었지만 안줌의 행동이 “중대한 비위에 해당할 만큼 심각했다”고 했다.다만 “안줌이 진심으로 뉘우치고 있으며, 같은 행동을 반복할 가능성이 작다고 판단했다”며 안줌의 의료 행위 적격성에 문제가 없다고 밝혔다.