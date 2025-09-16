닫기 이미지 확대 보기

사이클 대회 중단시킨 스페인 ‘반이스라엘 시위’

반이스라엘 시위대가 14일(현지시간) 스페인 마드리드에서 열린 세계 3대 도로 사이클 대회 ‘부엘타 아 에스파냐’의 마지막 21구간에 난입해 대회 설치물을 부수고 팔레스타인 깃발을 흔들며 이스라엘팀 참가에 항의하고 있다. 총 길이 3151㎞로 이뤄진 이번 대회는 시위 여파로 결승선을 약 43㎞ 남겨 두고 중단됐다. 주최 측은 선두를 달리던 덴마크의 요나스 빙에고르를 최종 우승자로 결정했다.

마드리드 AP 연합뉴스