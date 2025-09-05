젤렌스키 “한국, 美 군사 지원 덕에 경제 발전… 우크라도 가능”

北 장악 막는 동맹국 필요성 강조

“방공 시스템 통한 안보 보장 필수”

이미지 확대 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. EPA 연합뉴스

2025-09-05 14면

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 3일(현지시간) 6·25전쟁 뒤 한국이 이룩한 경제 발전을 거론하면서 전후 ‘한국 모델’을 주목하고 있다고 밝혔다. 또 한국의 성장 배경에 동맹국 미국의 강력한 안보 지원이 있다고 강조했다.젤렌스키 대통령은 이날 프랑스 매체 르 푸앵과의 인터뷰에서 한국의 사례에 대해 “그 시나리오가 우크라이나에서 일어날 수 있느냐고 묻는다면 ‘무엇이든 가능하다’고 할 것”이라고 말했다. 젤렌스키 대통령은 “한국식 시나리오는 가치가 승리했음을 보여주는 사례”라며 “한국의 발전은 경제·문명적 쇠퇴가 뚜렷한 북한과는 비교할 수 없다”고도 추켜세웠다. 그러면서 “한국은 휴머니즘을 중시했기 때문에 문명·기술·경제에서 도약을 이뤘다”며 “국가에 가장 중요한 것은 사람에 집중하는 것”이라고 덧붙였다.젤렌스키 대통령은 한국이 경제 발전을 이룩할 수 있었던 배경으로 미국의 군사적 지원을 강조했다. 그는 “한국에는 북한의 장악을 막는 강력한 동맹국 미국이 있다는 점을 주목해야 한다”고 말했다. 다만 그는 “한국인들은 여전히 위험에 직면해 있다”며 “한국의 경제가 번영하고 있고 동맹으로부터 보호받고 있지만, 북한이 지금과 같은 상태로 존재하고 지도부의 성격이 변하지 않는 한 한국은 완전히 보호될 수 없다”고 설명했다.젤렌스키 대통령은 강력한 방공시스템을 통한 안보보장이 필수라고 강조했다. 그는 유럽 자금을 통해 매달 10억 달러(약 1조 3900억원) 규모모의 미국 무기를 조달할 계획인데, 핵심이 탄도미사일 요격용 패트리엇 미사일 시스템이다. 젤렌스키 대통령은 “한국은 안보를 보장해 주는 수많은 방공시스템을 갖추고 있다”며 “우크라이나도 한국이 보유한 패트리엇 시스템과 같은 신뢰할 수 있는 안보보장을 할 결심을 하고 있다”고 말했다.한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 기자회견에서 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 젤렌스키 대통령과의 양자회담 제안을 받은 사실을 전하고 “나는 ‘가능하다. 젤렌스키가 모스크바로 오면 된다’고 답했다“고 말했다. 반면 우크라이나 정부는 스위스, 오스트리아 등 제3국 회담만 가능하다는 입장이다.