“유럽 산불 확산 고발”… ‘가우디 성당’에 붉은 페인트 테러

스페인 환경단체 ‘미래 식물’ 소속 환경운동가들이 31일(현지시간) 건축가 안토니오 가우디가 설계한 바로셀로나의 대표 성당 ‘사그라다 파밀리아’ 기둥과 벽면에 붉은색 페인트를 뿌리다가 경찰에 체포되고 있다. 단체는 “이번 시위를 통해 현 정부가 기후 위기 대응 조치를 취하지 않았고, 이로 인해 올여름 유럽 전역에 산불이 확산됐다는 점을 고발한다”고 주장했다. 환경운동가들은 약 1시간가량 구금된 뒤 풀려났으며, 각각 600유로(약 98만원)의 벌금을 부과받은 것으로 알려졌다.

X 캡처