“역겹고 참담하다”…성인 사이트에 딥페이크 음란물 올라온 伊 총리

조르자 멜로니 이탈리아 총리의 사진을 딥페이크 기술로 음란물과 합성한 사진이 현지 성인 사이트에 올라오자 멜로니 총리가 “역겹다”며 가해자들에 대한 엄중한 처벌을 촉구했다.지난 29일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 최근 이탈리아의 한 성인 사이트에 멜로니 총리와 멜로니 총리의 여동생 아리안나, 야당 정치인 엘리 슐라인의 딥페이크 음란물이 올라왔다.해당 사이트 이용자들이 개인 소셜미디어(SNS) 계정에 올라온 사진이나 공개 자료에서 동의 없이 이들의 사진을 가져온 뒤 특정 신체 부위를 확대하거나 음란한 자세로 조작한 게시물이다.해당 사이트뿐 아니라 다른 성인 사이트에서도 유사한 조작 사진이 발견돼 수십명의 여성이 신고했다.멜로니 총리는 현지 일간지 코리에레 델라 세라와 인터뷰에서 “이런 일이 벌어져 혐오감을 느낀다”며 “모욕과 모독, 침해를 당한 모든 여성에게 연대와 지지를 표한다”고 말했다.이어 “2025년에도 여전히 익명성이나 키보드 뒤에 숨어 여성의 존엄성을 짓밟고, 성차별적이고 저속한 모욕으로 여성을 공격하는 걸 정상적이고 정당하다고 여기는 이들이 있다는 사실이 참담하다”고 덧붙였다.그러면서 “무해하다고 여겨지는 콘텐츠도 잘못된 사람의 손에 들어가면 끔찍한 무기가 될 수 있다. 모두가 이 사실을 알아야 한다”고 덧붙였다.멜로니 총리의 사진이 발견된 성인 사이트는 70만명 이상의 가입자를 보유하고 있다. 이 사이트 운영진은 사이트 이용자들의 잘못을 비난하며 전날 사이트를 폐쇄했다.