“종량제 봉투 아냐?”…150만원짜리 비닐봉투 내놓은 명품 브랜드

발렌시아가 ‘남성용 패커블 토트백’

매장 봉투 본떠…홈페이지·주소 프린트

이미지 확대 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 2025년 겨울 시즌 컬렉션에서 선보인 ‘남성 마르쉐 패커블 토트백 미디엄 블루’. 국내 판매가는 147만원. 자료 : 발렌시아가 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 2025년 겨울 시즌 컬렉션에서 선보인 ‘남성 마르쉐 패커블 토트백 미디엄 블루’. 국내 판매가는 147만원. 자료 : 발렌시아가 홈페이지

이미지 확대 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 2025년 겨울 시즌 컬렉션에서 선보인 ‘남성 마르쉐 패커블 토트백 미디엄 블루’. 국내 판매가는 147만원. 자료 : 발렌시아가 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 2025년 겨울 시즌 컬렉션에서 선보인 ‘남성 마르쉐 패커블 토트백 미디엄 블루’. 국내 판매가는 147만원. 자료 : 발렌시아가 홈페이지

이미지 확대 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 2024년 출시한 ‘9AM 커피컵 클러치백’. 자료 : 발렌시아가 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 2024년 출시한 ‘9AM 커피컵 클러치백’. 자료 : 발렌시아가 홈페이지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프랑스 명품 브랜드 발렌시아가가 종량제 봉투를 연상케 하는 가방을 출시했다. 가볍고 튼튼한 소재로 만들고 브랜드의 이름과 로고 등을 새긴 ‘명품’이지만, 150만원에 달하는 가격 탓에 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS) 등에서 당혹스럽다는 반응을 낳고 있다.25일(현지시간) 영국 데일리메일과 더 타임스 등에 따르면 발렌시아가는 이달 초 ‘미디엄 블루’ 색상이 남성용 토트백인 ‘마르쉐 패커블 토트백’의 사전예약을 시작했다.해당 가방은 발렌시아가가 2025년 겨울 시즌 컬렉션으로 선보인 신상 중 하나다. 가로 50㎝, 세로 52.8㎝에 손잡이가 달려있어 손으로 들고 다닐 수 있다.가게에서 물건을 구매했을 때 물건을 담아주는 비닐봉투의 모양과 흡사하다. 실제 제품 앞면에는 발렌시아가 로고와 브랜드명, 발렌시아가 공식 홈페이지 주소와 프랑스 파리에 있는 매장 주소가 인쇄돼 있다.일반적인 비닐봉투가 폴리에틸렌(PE)으로 만들어지는 것과 달리 발렌시아가는 해당 가방에 나일론으로 대표되는 합성 섬유인 폴리아미드와 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)을 사용했다. 현존하는 플라스틱 소재 가운데 하중과 충격을 견디는 힘이 가장 강한 것으로 알려져 있다.발렌시아가 측은 해당 가방에 무게가 최대 10㎏인 노트북도 수납할 수 있으며, 가방을 접어서 넣을 수 있는 내부 포켓도 있다고 설명했다.공식 홈페이지에 제시된 해당 가방의 판매가는 995달러(138만원), 국내 홈페이지에서의 판매가는 149만원이다. 제조국은 이탈리아다.해당 제품이 SNS 등을 통해 확산되면서 다양한 반응을 낳고 있다고 외신들은 전했다. 한 네티즌은 “비닐봉지를 본뜬 비닐봉지냐”라며 의문을 제기했고, 또 다른 네티즌은 “바보들이 구매할 만한 상품을 만들고, 고객이 얼마나 어리석은지 증명해내는 게 발렌시아가의 마케팅 기법”이라고 꼬집었다.발렌시아가가 일상 속 제품을 본뜬 기상천외한 제품을 내놓은 건 이번이 처음이 아니다. 발렌시아가는 2022년에도 쓰레기 봉투에서 영감을 얻은 ‘쓰레기(trash) 파우치’를 200만원대에 출시한 바 있다. 모델들이 패션쇼에서 윗부분이 구겨진 비닐봉투를 하나씩 들고 런웨이를 걷는 모습이 마치 종량제 봉투나 음식물 쓰레기 봉투를 손에 들고 분리수거장으로 향하는 것 같아 SNS에서 화제가 됐다.그밖에도 감자칩 과자 봉지를 그대로 옮겨온 클러치 백, 문구점에서 팔 법한 투명 테이프 모양의 팔찌, 무려 800만원에 달하는 커피 컵 모양의 클러치백 등도 발렌시아가의 제품이다.