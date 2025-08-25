더위에 굴복한 남부 유럽… “이젠 에어컨 없이 못 살아”

설치 급증, 그리스 70%·伊 54%

2025-08-25 14면

지구촌을 덮친 역대급 폭염에 에어컨 없이 버텨 왔던 남부 유럽 국가들이 속속 두 손을 들고 있다. 기후와 역사·문화적 요인으로 에어컨 설치에 부정적이었던 유럽인들도 에어컨에 대한 ‘저항감’을 낮추고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 23일(현지시간) 전했다.국제에너지기구(IEA)에 따르면 유럽은 지구상에서 가장 빠르게 온난화가 진행되고 있는 지역이다. 해양성 기후, 건조한 지중해성 기후에 속하는 유럽 지역에서는 원래 여름이 상대적으로 서늘하고 습도가 낮았다. 자연히 냉방 수요가 적었고 일조량이 많은 남유럽 국가들조차 두꺼운 벽, 작은 창문 등 자연 냉방을 극대화하는 건물을 지어 여름을 이겨 냈다. 이로 인해 미국 가구의 90%가 에어컨을 보유한 반면 유럽은 이 수치가 19%에 불과하다. 역사·문화적 가치가 큰 건물들이 많아 훼손을 방지하기 위해 에어컨 설치를 제한해 온 측면도 있다.그러나 최근 몇 년 새 40도를 넘는 폭염이 스페인, 이탈리아, 프랑스, 그리스는 물론 영국까지 덮치면서 선풍기 대신 에어컨을 도입하는 지역이 빠르게 늘고 있다. 이탈리아는 에어컨 설치 가구 비율이 2015년 37.2%에서 현재 53.5%로 급증했다. 스페인은 지난해 에어컨 보급률이 41%, 그리스는 70%에 이른다. 남유럽 주민들은 마지못해 에어컨과 함께하는 일상을 받아들이고 있지만 여전히 어색함을 감추지 못하고 있다. 그리스 아테네에 사는 소피아 마르코풀루(87)는 “에어컨이 설치된 방에 있는 건 마치 비행기 안에서 사는 것 같은 부자연스러운 느낌”이라고 토로했다.미국의 과도한 에어컨 사용을 비웃어 왔던 유럽인들은 “차가운 공기가 인후통과 감기를 유발한다”며 더위가 정점을 찍은 오후 시간에 30분만 에어컨을 운용하는 식으로 ‘타협’하고 있다고 WP는 전했다.