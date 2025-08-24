“해수욕 금지”…스페인 해변 발칵 뒤집은 ‘아름다운 암살자’ 정체는?

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
2019년 호주 뉴사우스웨일스주 북쪽 해변마을 포트 맥쿼리에서 발견된 블루드래곤. ABC뉴스
스페인 남부 해변에서 이른바 ‘블루드래곤’(푸른 용)이라고 불리는 바다 파란갯민숭달팽이가 발견돼 해수욕이 전면 금지됐다.
영국 일간지 데일리메일은 21일(현지시간) “바다에서 ‘가장 아름다운 살인자’로 불리는 ‘파란갯민숭달팽이’(블루드래곤) 등장에 스페인 시 당국이 적색령을 내렸다”고 전했다.
스페인 남부 코스타 블랑카의 과르다마르 델 세구라 시는 최근 비베르스 해변에서 블루드래곤 두 마리가 발견되자 즉각 이 해변에서 해수욕을 금지했다.
시 당국은 적색경보를 발령했다. 안전요원이 확성기를 들고 경고하면서 바다에 들어갔던 피서객들은 물 밖으로 나와야 했다. 만약 지시에 따르지 않으면 벌금을 물게 된다.
블루드래곤은 맹독 해파리인 ‘포르투갈 군함 해파리’의 독 세포를 먹고, 몸속에 농축해 저장한다.
이 과정에서 블루드래곤의 독성은 먹잇감보다 훨씬 강해진다. 블루드래곤은 동족 포식도 한다.
이 생물은 화려하고 신기하게 생겼지만 만지거나 밟으면 저장된 독이 피부에 주입될 수 있다.
블루드래곤에 쏘였을 때 구역질, 통증, 구토 등이 일반적인 증상이며, 경우에 따라 심각한 알레르기 반응이 나타날 수 있다.
대부분 치명적이지 않지만, 알레르기가 심한 사람, 어린이, 심장·호흡기 질환자, 또는 여러 번 쏘인 경우에는 사망에 이를 수도 있다.
호세 루이스 사에즈 과르다마르 델 세구라 시장은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “이런 생물을 발견하면 장갑을 낀 상태라도 만지지 말고, 구조대원과 관계 당국에 알리기를 바란다”며 “만약 쏘였다면, 쏘인 부위를 소금물로 씻고 가까운 응급실이나 보건소로 가야 한다”고 했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지