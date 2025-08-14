‘죽음의 항로’서 또 보트 전복 “최소 20명 사망·10여명 실종” [포착]

이미지 확대 이탈리아 해안경비대 대원들이 람페두사섬 부두에서 시신을 운반하고 있다. 유엔난민기구(UNHCR)는 13일(현지시간) 람페두사섬 인근 해상에서 이주민 약 100명이 탄 보트가 전복돼 최소 20명이 사망하고 10여명이 실종됐다고 밝혔다. 2025.8.13 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 해안경비대 대원들이 람페두사섬 부두에서 시신을 운반하고 있다. 유엔난민기구(UNHCR)는 13일(현지시간) 람페두사섬 인근 해상에서 이주민 약 100명이 탄 보트가 전복돼 최소 20명이 사망하고 10여명이 실종됐다고 밝혔다. 2025.8.13 로이터 연합뉴스

이탈리아 람페두사섬 부근 해상에서 이주민 약 100명이 탄 보트가 전복돼 최소 20명이 사망하고 10여명이 실종됐다고 유엔난민기구(UNHCR)가 밝혔다.13일(현지시간) AP통신에 따르면 유엔난민기구 이탈리아 지부의 필리포 운가로 대변인은 “이번 사고와 관련해 지금까지 시신 20구가 발견됐고, 비슷한 수가 실종된 것으로 보인다”고 소셜미디어(SNS)에 글을 올렸다.현지 매체 라디오 라디칼레는 람페두사섬에서 남서쪽으로 약 23㎞ 떨어진 지점에서 전복된 보트에는 97명이 타고 있었다고 보도했다.10여명으로 추정되는 실종자 중에는 생후 약 1년 6개월 된 여아가 포함돼 있다는 보도도 나왔다.생존자 60명은 람페두사섬의 구호 센터로 안전하게 이송된 것으로 전해졌다.북아프리카에서 이탈리아 최남단인 람페두사섬으로 향하는 항로에는 유럽으로 들어가길 원하는 아프리카 출신 이주민들을 태운 보트가 연중 이어진다. 그러나 종종 보트 상태는 물이 새는 등 불량하고, 너무 많은 사람들이 탑승하는 등 사고 위험이 큰 것으로 악명 높다.유엔난민기구에 따르면 이번 사고 전까지 올해 들어서만 중부 지중해 항로에서 이주민 675명이 목숨을 잃었다. 이탈리아 내무부는 같은 기간 3만 8263명의 이주민이 이탈리아 해안에 도착한 것으로 집계하고 있다.