전국의 샌드위치 ‘압수’ 날벼락…2명 사망에 비상 걸린 이탈리아

2주 동안 ‘보툴리누스 중독’으로 3명 사망

푸드트럭 등 식재료 원인…당국 긴급 대응

파니니 샌드위치. 기사와 관련 없음.

보툴리누스균. 자료 : 미국 질병통제예방센터(CDC)

이탈리아의 휴양지에 있는 푸드트럭에서 샌드위치를 사먹은 관광객 2명이 숨지고 14명이 병원 치료를 받는 사건이 발생해 식품 안전에 비상이 걸렸다. 이들이 겪은 질환은 충분히 가열하지 않은 채 보관한 식품을 섭취한 뒤 발생한 것으로, 호흡 곤란과 신경 마비, 장폐색 등의 증상과 더불어 심한 경우 사망에 이를 수 있다.13일(현지시간) 이탈리아 안사통신과 영국 일간 텔레그래프에 따르면 지난 3일에서 5일 사이 이탈리아 남부 칼라브리아 주(州) 코센차의 휴양지인 디아만테의 한 푸드트럭에서 파니니 샌드위치를 사먹은 관광객 18명에게서 보툴리누스 중독 증상이 나타났다.이들 중 2명은 병원 치료를 받다 숨졌으며, 6명은 중환자실에서 치료를 받는 등 14명이 병원에 입원했다.이들이 먹은 파니니 샌드위치는 구운 소시지와 순무 잎 등을 넣어 만든 것으로, 이들은 샌드위치를 먹은 뒤 24시간에서 48시간 이내에 보툴리누스 중독 증상을 보였다.보건당국은 푸드트럭을 소유한 사장과 샌드위치를 만든 직원 3명, 또 피해자들에게 적절한 진료를 제공하지 않은 혐의를 받는 의사 5명을 조사하고 있다.당국은 샌드위치에 사용된 식재료들이 보툴리누스균에 오염된 것으로 추정하고 있다. 푸드트럭 소유주는 문제의 샌드위치에 사용된 순무 잎에 대해 “유리병 안에 담긴 것으로 지난달 말에 구입했다”고 진술했다.앞서 지난달 말에는 이탈리아 서부 사르데냐 섬에서 열린 축제에서 30대 여성이 보툴리누스균에 오염된 과카몰리 소스를 먹고 숨진 것을 비롯해 8명이 급성 식중독을 겪었다. 두 건의 보툴리누스 중독 사건이 발생하자 보건당국은 관련 프로토콜을 발동하고 긴급 대응에 나섰다.당국은 문제의 샌드위치를 제조해 판매한 푸드트럭을 압수해 조사하는 한편, 같은 재료를 사용한 파니니 샌드위치에 대해 전국적인 압수를 명령했다.보툴리누스 중독은 보툴리누스균이 만든 독소가 몸에 침투하거나 보툴리누스균이 인체 내에서 자라면서 만들어내는 독소가 퍼져 발생하는 질환이다.식품 섭취로 인한 보툴리누스 중독은 충분히 가열되지 않은 채 보존된 식품이 주요 원인이다. 식재료를 통조림 형태로 만들어 장기간 보관하다 사용하는 식문화가 있는 미국과 이탈리아 등에서 종종 발생하는데, 이탈리아에서는 2001년부터 2020년 사이 총 452건의 사례가 확인됐으며 치사율은 3%였다.서울아산병원에 따르면 보툴리누스 중독이 발생하면 급성 신경 마비, 골격근 마비, 장폐색 등의 증상을 보이며 호흡근 마비로 인한 호흡부전으로 사망에 이를 수 있다. 가능한 한 빨리 항독소혈청(ABE)를 투여해야 하며, 회복 후에도 일정 기간 동안 피로감과 호흡 곤란을 호소할 수 있다.보툴리누스 중독을 예방하기 위해서는 식재료를 충분히 익히는 것이 중요한데, 통조림 음식은 적어도 10분간 가열한 뒤 섭취해야 하며 부풀어오른 통조림은 버려야 한다.