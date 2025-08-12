“술 냄새 진동하더라”…벌거벗고 고급 호텔 돌아다닌 조종사, 결국

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“술 냄새 진동하더라”…벌거벗고 고급 호텔 돌아다닌 조종사, 결국

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-08-12 13:53
수정 2025-08-12 13:53
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난 3월 영국 사우스엔드 공항 활주로에 이지젯 항공기가 서 있다. 로이터 연합뉴스
지난 3월 영국 사우스엔드 공항 활주로에 이지젯 항공기가 서 있다. 로이터 연합뉴스


영국 항공사 이지젯의 조종사가 고급 호텔에서 만취 상태로 나체로 돌아다녀 정직 처분을 받았다.

지난 10일(현지시간) 영국 매체 더선 보도에 따르면 지난 5일 오전 2시 30분쯤 서아프리카 카보베르데의 한 5성급 호텔에서 이지젯 조종사 A씨가 옷을 입지 않은 채 비틀거리며 걸어다니는 모습이 목격됐다.

A씨는 호텔에 도착한 이후부터 밤늦게까지 장시간 술을 마신 것으로 전해졌다. 호텔 투숙객 등 목격자에 따르면 A씨는 옷을 벗은 채 호텔 내 헬스장과 스파를 돌아다녔다고 한다.

A씨는 6일 오후 카보베르데에서 영국 개트윅 공항으로 돌아가는 항공편을 조종할 예정이었다. 하지만 이 사건에 대한 민원을 접수한 항공사는 A씨 대신 대체 조종사를 투입했다.

익명의 이지젯 관계자는 더선에 “조종사는 아무 옷도 입지 않은 채 술 냄새를 풍기고 있었다. 너무 취해서 장난감 비행기조차 맡기지 못할 상태였다”며 “비행 전날 새벽에 조종사가 알몸으로 뛰어다니는 모습을 본 사람이라면 그와 함께 비행기에 탑승할 생각은 하지 않을 것”이라고 말했다.



이지젯 대변인은 “해당 조종사는 당사 절차에 따라 조사가 진행될 때까지 업무에서 제외됐다”며 “승객과 승무원의 안전이 이지젯의 최우선 과제”라고 밝혔다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로