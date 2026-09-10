“배럴당 100달러 뚫었다”…불타는 이란 유조선에 멈춰 선 세계 경제

세줄 요약 미국과 이란의 무력 충돌이 중동 해상으로 번지며 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어섰다. 브렌트유는 101달러를 기록했고 WTI도 강세를 이어갔다. 호르무즈 해협 봉쇄 우려와 공급 차질 가능성에 세계 경제의 인플레이션 경계가 커지고 있다. 미국·이란 충돌 격화, 국제유가 100달러 돌파

브렌트유 101달러, WTI 96달러로 동반 급등

호르무즈 해협 봉쇄 우려, 공급 차질 경계

이미지 확대 호르무즈 해협을 지나던 선박에 대형 화재가 발생해 검은 연기를 내뿜고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협을 지나던 선박에 대형 화재가 발생해 검은 연기를 내뿜고 있다. 엑스 캡처

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미국과 이란 간의 무력 충돌이 격화하면서 국제유가가 결국 배럴당 100달러 선을 돌파했다. 오만해와 호르무즈 해협 일대가 폭격과 보복의 화염에 휩싸이자, 글로벌 원유 공급망 차질 우려가 현실화하며 세계 경제에 다시금 강력한 인플레이션 공포가 드리우고 있다.9일(현지시간) 런던 ICE 선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장 대비 3.29달러(3.36%) 급등한 배럴당 101.21달러를 기록했다. 브렌트유 종가가 100달러 고지를 넘어선 것은 지난 7월 이후 처음이자, 약 4개월 만의 최고치다. 같은 날 뉴욕상업거래소의 서부텍사스산원유(WTI) 역시 3.25% 오른 96.05달러에 마감하며 강세를 이어갔다.이번 유가 폭등의 직접적인 불씨는 중동 해상에서 벌어진 군사적 충돌이다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 미군 함정에 대한 이란의 미사일 공격 시도에 맞서 이란 연계 유조선 5척을 표적 타격해 파괴했다고 발표했다. 미국의 미사일 공격을 받아 검은 연기와 화염에 휩싸인 이란 유조선의 모습이 공개되면서 시장의 불안감은 최고조에 달했다.이에 맞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 요르단 내 미군 기지를 탄도미사일로 타격했다고 주장하는 한편, 차바하르 항구부터 오만해·아라비아해 일부까지 해상 통제구역을 확대하겠다고 맞불을 놓았다. 전 세계 원유 수송의 핵심 혈류인 호르무즈 해협 일대의 봉쇄 위기감이 커지자 원유 시장은 즉각 요동쳤다.골드만삭스의 단 스트라위번 리서치 공동책임자는 “7개월째 이어진 분쟁 속 선박 공격이 거세지면서 유가가 배럴당 120달러를 돌파할 위험이 상존한다”고 진단했다. FXTM 등 주요 투자기관 역시 100달러 돌파라는 상징적 경계선이 무너진 만큼 향후 글로벌 인플레이션 재발과 실물 경기 침체로 이어질 수 있다고 우려했다.