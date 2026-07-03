테슬라, 직원 AI 사용액 주 30만원 제한

엔지니어 AI 사용, ‘장려’서 ‘통제’되나
“한도 초과 사용 시 별도 승인 받아야”
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일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난해 3월 미국 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 열린 도널드 트럼프 대통령의 상·하원 합동회의 연설에 참석하고 있다.
AFP연합뉴스
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일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 전기차 기업 테슬라가 지난달 직원들의 인공지능(AI) 사용액을 주당 최대 200달러(약 30만원)로 제한하는 정책을 공지한 것으로 전해졌다. 엔지니어들의 AI 사용을 장려하던 글로벌 기업들이 관련 비용을 통제하는 쪽으로 선회하는 것 아니냐는 관측이 나온다.
미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 테슬라의 내부 메모를 입수해 이러한 내용을 지난 2일(현지시간) 보도했다. AI 사용액 상한은 오는 6일부터 적용되며, 한도를 초과해 사용하려면 별도의 승인을 받아야 한다. 다만 머스크 CEO가 이끄는 계열사인 xAI의 시험판 AI 모델은 제한 대상에서 제외됐다.
앞서 테슬라는 지난해 ‘보틀 로켓’이라는 사내 플랫폼을 출시해 직원들이 오픈AI와 앤트로픽, xAI 등 AI 모델을 사용할 수 있도록 장려했다. 테슬라 소프트웨어(SW) 엔지니어들의 AI 모델 사용 비용이 증가하자, 제한 조치를 취한 것 아니냐는 분석이 나온다. 아울러 외부 AI 사용으로 내부 데이터가 유출될 수 있다는 우려도 작용한 것으로 보인다.
봉양순 서울시의원, 경춘철교 전망쉼터 ‘경춘마루’ 조성 기여 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 30일 월계동에서 열린 ‘노원경춘마루 및 경춘선숲길 연장구간 준공식’에서 경춘마루 조성과 사업 추진에 기여한 공로로 노원구청으로부터 감사패를 받았다. 이날 준공식에는 오승록 노원구청장과 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등이 참석했으며 식전 축하공연과 사업 경과보고, 감사패 수여, 경춘선숲길 연장 및 경춘마루 준공 세리머니, 시설 라운딩과 시음 행사 등이 진행됐다. 이번에 준공된 경춘선숲길 연장구간은 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교까지 이어지는 약 870m 구간으로, 철도 유휴부지를 산책로로 재탄생시켰다. 이번 준공으로 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 연결되는 총 6.8km의 경춘선숲길 전체 녹지축이 마침내 하나의 선형으로 완전하게 연결됐다. ‘경춘마루’는 중랑천 경춘철교 위에서 음악분수를 조망하며 휴식을 취할 수 있도록 조성된 전망 쉼터다. 실제 열차 모양을 형상화한 쉼터와 전망 공간이 특징이며, 기존 엘리베이터를 개선하고 계단을 연장해 시민들의 접근성과 이용 편의성을 대폭 높였다. 오는 15일 정식 개관을 앞둔 경춘마루는 향후 월계동과 경춘선숲길을 대표하는 새로운 수변 여가 명소로 자리 잡
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앞서 빅테크 기업 메타도 한때 AI 사용량을 성과급 등에 반영한다고 했다가 사실상 이를 철회한 바 있다.
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