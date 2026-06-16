일본 31년 만에 기준금리 1% 시대… “물가 우려 커” 추가 금리 인상 시사

‘0.75% 정도’서 0.25%P 인상 결정

증시 장중 7만 넘어 사상 최고치

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세줄 요약 일본은행이 단기 정책금리를 0.75%에서 1.0%로 0.25%포인트 올렸다. 1995년 이후 처음으로 1%대를 회복한 것으로, 중동 정세 악화와 원유값 상승이 물가를 다시 밀어올릴 수 있다고 봤다. 경기 둔화 우려보다 물가 상방 위험을 더 크게 판단했다. 기준금리 1% 시대 개막, 31년 만의 인상

중동 정세·원유값 상승, 물가 상방 위험 확대

추가 금리 인상과 금융완화 조정 시사

2026-06-17 B1면

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일본이 31년 만에 기준금리 1% 시대를 열었다. 중동 정세 악화에 따른 원유 가격 상승이 물가를 다시 자극할 수 있다고 보고 경기 둔화 우려에도 금리 인상을 단행했다.16일 교도통신에 따르면 일본은행은 전날부터 이틀간 열린 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 현행 ‘0.75% 정도’에서 ‘1.0% 정도’로 0.25%포인트 인상하기로 했다. 지난해 3월 마이너스 금리 정책을 종료한 이후 이어온 금융정책 정상화 기조를 한 단계 더 진전시킨 것이다.정책금리가 1%를 기록한 것은 1995년 이후 처음이다. 일본은행은 지난 4월 회의에서 원유 가격 급등이 물가 상승과 경기 둔화를 동시에 초래할 수 있다고 보고 금리 인상을 보류했지만, 이번에는 물가 상방 위험에 더 무게를 실었다.일본은행은 이날 결정문에서 “일본 경기는 중동 정세 영향으로 일부 약세를 보이기도 하지만 완만하게 회복되고 있다”고 평가했다. 다만 원자재 가격 상승의 영향이 시차를 두고 식품과 생활용품 등 최종 소비재 가격 인상으로 이어질 가능성이 크다고 진단했다. 이어 “경제·물가·금융 정세에 따라 계속해서 정책금리를 인상하고 금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라며 추가 금리 인상 가능성을 시사했다. 아울러 일본은행은 이날 국채 매입 감축을 내년 4월 종료하고 이후 월 2조 엔 규모의 매입을 유지하기로 했다. 금리 인상 발표 이후 일본 증시는 장중 7만 선을 돌파하며 사상 최고치를 기록했다.한편 우에다 가즈오 총재는 지난 9일부터 간 질환으로 입원 중으로 이번 회의에는 참석하지 않았다. 총재가 정례 결정 회의에 결석한 것은 1998년 이후 처음이다.