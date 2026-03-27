오픈AI, ‘소라’ 중단 이어 ‘성인모드’ 개발 무기한 보류

윤리적 위험성 대한 직원·투자자 우려 영향

이미지 확대 생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 개발사 오픈AI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 개발사 오픈AI의 최고경영자(CEO) 샘 올트먼. AFP 연합뉴스

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오픈AI가 동영상 생성 도구 ‘소라’에 이어 출시를 예고했던 성인 모드의 개발을 무기한 연기했다.파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지 시간) 복수 소식통을 인용해 오픈AI가 성적인 내용을 담은 AI 콘텐츠가 사회에 미칠 영향에 대한 직원·투자자 우려를 받아들여 성인 모드 출시를 보류했다고 보도했다.오픈AI는 애초 올해 1분기로 예고했던 출시일을 미루고, 향후 출시 일정도 정하지 않았다.오픈AI는 “성적으로 노골적인 대화와 정서적 유대감이 미치는 영향에 관해 장기적인 연구를 진행하고 싶다”면서도 “현재로서는 (관련한) 실증적 연구 결과가 없다”고 인정했다.샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 지난해부터 챗GPT에 성인 이용자를 대상으로 한 성인용 콘텐츠를 허용하겠다는 구상을 내놓았다. 내부 반발에 대해 그는 “성인은 성인답게 대해야 한다”, “우리는 도덕 경찰이 아니다”라고 반박하기도 했다.그러나 직원들의 반발 속 오픈AI가 구성한 자문위원회에서 전문가들이 한목소리로 반대 의견을 낸 가운데, 투자자들도 부정적인 의견을 내놓자 방향을 선회한 것으로 보인다. 투자자들은 윤리적 위험성에 비해 사업 측면에서 이점이 상대적으로 적다는 점을 우려한 것으로 알려졌다.오픈AI는 최근 동영상 생성 앱 ‘소라’의 서비스도 중단하겠다고 발표했다.