“아이폰 전례없는 수요”…애플, 사상 최고 분기 매출

전세계 활성화 애플기기 20억대→25억대

팀 쿡 CEO “구글 AI 모델, 가장 유능해 적용”

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 지난 9월 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 아이폰 17 프로와 아이폰 17 에어를 공개하고 있다.

아이폰 수요 급증에 힘입어 애플이 역대 최고의 분기 실적을 기록했다. 애플은 회계연도 1분기(지난해 10∼12월) 매출이 전년 대비 16% 증가한 1437억 6000달러(약 206조원)를 기록했다고 29일 공시했다.이는 종전 최고 분기 매출액이었던 직전 분기(지난해 7∼9월)의 1025억달러를 넘어선 수치다. 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장전망치인 1384억 8000만 달러 역시 상회했다.부문별로는 아이폰 매출이 전년 동기 대비 23.3% 늘어난 852억 6900만 달러를 기록하며 역대 최고액을 갈아치웠다. 시장 전망치 786억 5000만 달러와도 큰 격차를 보였다. 아이패드와 맥 매출액은 각각 85억 9500만 달러와 83억 8600만 달러를 기록했다.팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “아이폰은 전례 없는 수요에 힘입어 역대 최고의 분기 실적을 기록했으며 모든 지역에서 사상 최고 기록을 세웠다”며 전 세계에서 활성화 상태인 애플 기기가 기존 20억 대에서 25억 대로 늘었다고 했다.애플은 아이폰 공급량이 제한될 것으로 예상되는 2분기에도 매출이 전년 동기 대비 13∼16% 증가한 1078억∼1106억 달러를 기록할 것이라고 전망했다. 이는 시장 예측치의 평균값인 1048억 4000만 달러를 웃도는 수준이다.이와 함께 쿡 CEO는 애플 실적발표 후 진행된 콘퍼런스콜에서 최근 구글의 인공지능(AI) 모델을 자사 제품에 적용하기로 결정한 데 대해 “구글 AI 모델이 가장 유능했기 때문”이라고 말했다. 쿡 CEO는 구글과의 파트너십에 대한 질문에 “구글의 AI 기술이 애플의 파운데이션 모델에 가장 유능한 기반을 제공할 것이라고 판단했다”고 밝혔다. 그는 “우리는 구글과 협력해 차세대 애플 파운데이션 모델을 개발 중”이라며 “이는 올해 출시될 개인화한 ‘시리’를 포함한 ‘애플 인텔리전스’ 기능을 강화하는 데 도움을 줄 것”이라고 설명했다.쿡 CEO는 경쟁하는 거대 기술기업들에 비해 데이터센터 등 인프라 투자가 부족하다는 지적에 대해 “우리는 최선의 준비를 해왔으며 이미 충분한 용량을 확보했거나 추가로 구축 중”이라고 강조했다. 그러면서 최근 AI 열풍으로 인한 반도체 공급 부족과 메모리 가격 급등이 2분기(올해 1∼3월) 아이폰 등 제품 공급과 실적에 영향을 미칠 것이라고 내다봤다. 메모리 가격 급등과 관련해 “메모리는 1분기에는 영향이 미미했으나 2분기에는 좀더 큰 파급이 있을 것이라고 생각한다”고 밝혔다.한편 애플은 최근 이스라엘의 음향 관련 AI 스타트업 ‘Q.ai’를 인수했다고 이날 로이터 통신과 파이낸셜타임스(FT) 등이 보도했다. 이 스타트업은 속삭이는 음성이나 소음이 많은 환경에서의 음질 향상 등을 전문으로 하는 기업이다. 인수가는 20억 달러에 달하는 것으로 알려졌다. 지난 2014년 ‘비츠’를 30억 달러에 인수한 이후 애플이 단행한 인수 가운데 역대 두번째로 큰 규모다.