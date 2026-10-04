펑 여사를 지팡이처럼… 시진핑 또 건강 이상설

미중 회담 당시 이례적 휴식 요청

5시간 동안 쉬며 업무 오찬도 거절

세줄 요약 월스트리트저널은 시진핑 중국 국가주석이 지난 9월 미중정상회담에서 백악관에 전용 휴게공간을 요구하고 업무 오찬도 거절했다고 보도했다. 73세인 시 주석의 건강을 둘러싼 의문이 다시 커졌고, 펑리위안 여사를 지팡이처럼 의지했다는 대만 보도도 나왔다. 미중정상회담서 전용 휴게실 요구 보도

업무 오찬 생략과 휴식 시간 확보 정황

펑리위안 여사 의지 보도와 건강설 재점화

2026-10-05 12면

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지난 9월 미중정상회담에서 시진핑 중국 국가주석이 이례적으로 백악관에 시 주석 부부만 이용하는 개인 휴게공간을 요청하고 업무 오찬을 거절한 것으로 알려지면서 건강 이상설이 다시 제기됐다.월스트리트저널(WSJ)은 중국 측이 백악관 웨스트윙 내부에 시 주석 전용 휴게실을 마련해 달라고 미국에 요구했다며 올해 73세인 시 주석의 건강에 대한 의문이 제기되고 있다고 2일(현지시간) 보도했다. 이 공간에는 시 주석의 부인 펑리위안 여사만 동석이 허용됐으며, 중국 대표단은 물론 백악관 인사 누구도 출입할 수 없었다.시 주석은 14시간 비행 뒤 미국에 도착하자 공항 환영식 외에는 아무 일정도 잡지 않은 것으로 알려졌다. 24일 정상회담 이후 업무 오찬은 하지않아 국빈만찬까지 약 5시간의 휴식 시간을 확보했다. WSJ은 중국 측이 시 주석 방미 한달 전에 양국 정상의 업무 오찬도 취소해달라고 백악관에 요청했다고 보도했다.대만 자유시보는 WSJ 보도를 인용하며 시 주석이 계단을 오르내릴 때 펑리위안 여사를 ‘지팡이’처럼 의지했다고 전했다. 시 주석은 앤드루스 공군기지에 도착해 전용기 계단을 내려오면서 펑 여사의 손을 잡았으며, 이는 25일 정상회담 마지막 일정으로 국립문서기록관리청 계단을 오를 때도 마찬가지였다. 자유시보는 펑 여사가 이전 해외순방 때와 달리 어떤 가방도 들지 않았다고 지적했다.시 주석은 앞서 지난달 인도 브릭스 정상회에서도 만찬을 생략해 건강 문제 논란을 낳은 바 있다. 그는 2019년 유럽 순방 때는 살짝 절뚝이는 모습으로 후계 구도에 대한 우려를 불러일으켰다.