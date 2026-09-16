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“스페이스X 비켜”

입력 2026-09-16 18:13
수정 2026-09-16 18:13
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“스페이스X 비켜”
“스페이스X 비켜” ‘중국판 스타링크’로 불리는 저궤도 인공위성 발사 사업인 ‘첸판 성좌 프로젝트’의 일환으로 16일 타이위안 위성발사센터가 상하이 동쪽 해안에서 바지선을 이용해 9개의 인공위성을 발사하고 있다. 1만 5000기 이상의 위성을 궤도에 올리는 것을 목표로 하는 이번 발사는 성공적으로 마무리됐다.
상하이 신화 연합뉴스


‘중국판 스타링크’로 불리는 저궤도 인공위성 발사 사업인 ‘첸판 성좌 프로젝트’의 일환으로 16일 타이위안 위성발사센터가 상하이 동쪽 해안에서 바지선을 이용해 9개의 인공위성을 발사하고 있다. 1만 5000기 이상의 위성을 궤도에 올리는 것을 목표로 하는 이번 발사는 성공적으로 마무리됐다.

상하이 신화 연합뉴스

2026-09-17 12면
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