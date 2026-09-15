“중국산 부품 절대 안 돼”…대만군, 美 자폭드론 샀는데 ‘방전 무기’ 받게 된 사연 [밀리터리노트]

세줄 요약 대만군이 미국 안두릴사 자폭드론 알티우스-600M 291대를 인도받았으나 표준 충전기에 중국산 부품이 포함돼 계약에서 충전장비가 제외됐다. 드론 본체만 먼저 들어와 배터리가 닳으면 미국 기술진이 직접 와야 했고, 대만 정가에서는 군수 검증 부실과 전시 운용성 문제를 강하게 비판했다. 미국산 자폭드론 291대 인도, 충전장비 누락

중국산 부품 배제 원칙이 재충전 병목 초래

대만 국방부, 비중국산 충전기 개발 완료

이미지 확대 인공지능(AI)으로 만든 대만군 드론 훈련 모습. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 인공지능(AI)으로 만든 대만군 드론 훈련 모습. 서울신문

이미지 확대 라이칭더 대만 총통이 20일 취임 2주년 기념 연설을 하고 있다. 타이베이 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 라이칭더 대만 총통이 20일 취임 2주년 기념 연설을 하고 있다. 타이베이 EPA 연합뉴스

이미지 확대 대만군이 중국과의 무력 충돌을 대비해 납품받은 훈련용 드론에서 중국산 부품이 다수 확인돼 방산 스캔들로 번지고 있다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 대만군이 중국과의 무력 충돌을 대비해 납품받은 훈련용 드론에서 중국산 부품이 다수 확인돼 방산 스캔들로 번지고 있다. 사진은 기사의 이해를 돕기 위해 인공지능(AI)으로 생성한 이미지.

이미지 확대 미군과 대만군의 군사 협력 모습을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 4. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미군과 대만군의 군사 협력 모습을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 4. 서울신문

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대만군이 미국으로부터 최첨단 자폭 드론 수백 대를 인도받았으나, 충전 장비가 빠져 방전 시 재충전조차 할 수 없는 황당한 상황에 처했다. 미중 패권 경쟁 속에서 중국산 부품을 배제하려는 ‘비적색 공급망’(Non-Red Supply Chain) 정책을 엄격히 적용하다 벌어진 해프닝이다.15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 대만 육군은 최근 미국 방산업체 안두릴(Anduril)로부터 자폭 드론인 ‘알티우스(Altius)-600M’ 291대를 인도받았으나 인수 직후 충전 장비가 통째로 누락된 사실을 확인했다.당초 안두릴이 제공하던 표준 충전기에 중국산 부품이 포함돼 있자 미·대만 간 구매계약서(LOA) 작성 단계에서 해당 충전 장비가 아예 제외된 탓이다. 대체 공급업체를 찾지 못해 무기 본체만 우선 인도되면서, 지난 4월까지 해당 드론을 재충전하려면 미국 기술진이 직접 대만으로 출장을 와야 하는 상황이 이어졌다.이 같은 사실이 알려지자 대만 정가에서는 강한 비판이 쏟아졌다. 특히 논란이 불거진 시점은 이 드론이 다른 무기체계와 함께 실사격 훈련에 투입되기 직전이었던 데다, 시진핑 중국 국가주석의 방미를 앞두고 미중 간 미묘한 기류가 흐르는 가운데 터져 나왔다.대만 제1야당인 국민당 마원쥔 입법위원(국회의원)은 “군이 구매 전 기본적인 군수 요건조차 파악하지 못했다”며 “드론이 전장에 도착하기 전 배터리가 떨어지면 미군의 도움을 받아야 하는데 전시 상황에서 이러한 지원에 의지할 수 있겠느냐”고 꼬집었다.논란이 확산하자 대만 국방부와 여당인 민진당은 진화에 나섰다. 대만 육군은 성명을 통해 “공급망 요건을 충족하는 비(非)중국산 충전기 개발이 완료돼 조만간 인도될 예정”이라고 밝혔다.민진당 왕딩위 입법위원 역시 “기존 충전 장비에 중국산 부품이 들어 있어 구매할 수 없었지만, 양측이 중국산 부품을 배제한 비적색 공급망을 확보했다”며 “향후 기술 이전을 통해 해당 배터리를 대만 현지 기업이 직접 생산하게 될 것”이라고 설명했다.이번 사태는 안보 공급망에서 중국을 완전히 배제하려는 ‘탈중국화’ 작업이 실전 전력화 과정에서 뜻밖의 병목 현상을 유발할 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다.한편, 이번에 도입된 알티우스-600M은 무게 약 12㎏, 사거리 440㎞, 체공 시간 4시간에 달하는 무인기로 대만 해협을 건너오는 중국 상륙함선을 타격하기 위한 핵심 무기다. 대만 국방부는 안두릴 측과 알티우스 계열 드론 2000여 대를 추가 도입하는 계약을 체결하는 등 대미 무기 도입을 지속적으로 강화하고 있다.