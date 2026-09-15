피자 위에서 두피 ‘벅벅’ 긁은 직원…中 이번엔 ‘비듬 피자’ 파문 [월드픽]

모자 벗어 두피 긁고 피자 위에 손 털어

中 항저우 피자 전문점 CCTV 영상 ‘경악’

“손님과 싸운 뒤 앙심 품어…경찰 신고”

이미지 확대 중국 저장성 항저우시의 한 프랜차이즈 피자 전문점에서 직원이 주방에서 손으로 머리를 긁은 뒤 손을 피자 위에 털고 있다. 자료 : 웨이보 닫기 이미지 확대 보기 중국 저장성 항저우시의 한 프랜차이즈 피자 전문점에서 직원이 주방에서 손으로 머리를 긁은 뒤 손을 피자 위에 털고 있다. 자료 : 웨이보

중국 저장성 항저우시의 한 프랜차이즈 피자 전문점에서 직원이 주방에서 손으로 머리를 긁은 뒤 손을 피자 위에 털고 있다. 자료 : 웨이보 닫기 이미지 확대 보기 중국 저장성 항저우시의 한 프랜차이즈 피자 전문점에서 직원이 주방에서 손으로 머리를 긁은 뒤 손을 피자 위에 털고 있다. 자료 : 웨이보

이미지 확대 중국의 한 밀크티 가게 직원이 맨손으로 음료 컵 안에 펄을 넣는 모습. 더우인 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 밀크티 가게 직원이 맨손으로 음료 컵 안에 펄을 넣는 모습. 더우인 캡처

세줄 요약 중국 저장성 항저우의 한 프랜차이즈 피자점에서 직원이 완성된 피자 위에서 모자를 벗고 머리를 휘젓고 두피를 긁는 장면이 CCTV에 찍혀 확산됐다. 매장 측은 고객과의 갈등에 앙심을 품은 행동이라며 직원을 해고하고 경찰에 신고했으며, 영업 중단과 특별 교육도 진행했다. 항저우 피자점 직원의 비위생 행동 논란 확산

완성 피자 위 두피 긁기 CCTV 포착, SNS 퍼짐

매장 해고·신고·영업중단, 당국 조사 대기

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식품 안전 관련 사건이 잊을 만하면 터져 나오는 중국에서 이번에는 ‘비듬 피자’가 파문을 일으키고 있다.15일 펑몐신문 등 중국 언론에 따르면 ‘비듬 피자’ 사건은 지난 12일 저장성 항저우시의 한 프랜차이즈 피자 전문점 매장에서 발생했다.매장의 폐쇄회로(CC)TV 영상에 촬영된 모습을 보면 매장 직원 A씨는 주방에서 완성된 피자 위에서 모자를 벗은 뒤 머리카락을 휘젓고 두피를 손으로 긁었다.이어 두피를 긁은 손을 피자 위에 가져가 소금을 뿌리는 듯한 행동을 취했다.주방에는 다른 직원 두 명이 있었지만 A씨를 제지하기는커녕 함께 웃으며 대화했으며, 이 모습도 CCTV 화면에 고스란히 담겼다.한 배달 플랫폼에 공개된 CCTV 영상은 소셜미디어(SNS) 등을 통해 확산했다. 네티즌들은 “CCTV가 촬영 중인데도 저런 행동을 하다니”, “배달음식을 어떻게 믿고 주문하나” 등의 댓글을 달며 매장의 위생 상태에 의문을 제기했다.현지 언론에 따르면 매장 측은 자체 조사 결과 A씨가 한 고객과 갈등을 빚은 뒤 앙심을 품고 이 같은 행위를 한 것으로 파악됐다. 다만 해당 피자가 고객에게 제공되지는 않았다고 매장 측은 덧붙였다.매장 측은 A씨를 해고하는 한편 경찰에 신고했다. 또 매장 영업을 중단하고 직원들을 대상으로 특별 교육을 진행했으며, 관할 당국의 조사 및 행정 처분을 기다리고 있다.‘알몸 배추’, ‘소변 맥주’, ‘포름알데히드 배추’ 등 식품 안전 문제가 잇따라 터진 중국에서는 요식업 종사자들이 손님에게 제공할 식품 및 식재료, 식품 용기 등을 비위생적으로 다루는 모습이 SNS를 통해 확산해 물의를 빚는 사례가 심심치 않게 발생한다.지난 1월에는 국내에도 진출한 중국의 유명 프랜차이즈 카페의 중국 내 매장 직원이 맨손으로 음료를 제조하는 과정을 촬영해 SNS에 공개했다 본사 측이 사과에 나섰다.해당 직원은 맨손으로 얼음을 집어 용기에 넣고 과일즙을 착즙하는가 하면, 차 원액을 손 위에 붓고 손으로 음료를 섞었다. 이에 본사 측은 “해당 직원의 행동이 회사의 원칙과 브랜드 가치를 위반했다”면서 직원을 해고하고 매장을 무기한 폐쇄했다.지난해 9월에는 중국의 한 밀크티 전문점에서 직원이 자신이 신고 있던 슬리퍼를 타피오카펄이 담긴 통 안에 넣었다 빼는 등의 행동을 하는 영상을 촬영해 SNS에 올려 매장 측으로부터 고발당했다.