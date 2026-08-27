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베이징 달군 AI로봇 킥복싱

지난 26일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 ‘제2회 세계 휴머노이드 로봇 운동회’에서 휴머노이드 로봇들이 킥복싱 경기를 펼치고 있다. 이번 대회에는 전 세계 16개국에서 2056대의 로봇이 참가해 육상과 축구, 역도, 탁구 등 총 51개 스포츠 종목에서 기술력을 겨뤘다.

베이징 AFP 연합뉴스