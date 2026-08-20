대만, 9조원대 美 무기 사고도 1600억 정비 계약 또 맺은 까닭 [밀리터리노트]

세줄 요약 대만이 미국과 1662억원 규모의 군수지원 계약 2건을 체결했다. 함정 탑재 미사일과 대잠헬기 부품을 장기 정비해 신형 무기 인도 전까지 노후 전력의 가동률을 유지하려는 목적이다. 중국의 봉쇄 위협 속 해상 감시 능력 확보도 배경이다. 미국과 1662억원 규모 군수지원 계약 체결

함정 미사일·대잠헬기 정비로 전력 공백 방지

중국 봉쇄 위협 속 해상 감시 능력 유지

이미지 확대 군사적 긴장 속 미사일 훈련하는 대만군. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 군사적 긴장 속 미사일 훈련하는 대만군. EPA 연합뉴스

이미지 확대 대만의 F-16 전투기. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 대만의 F-16 전투기. 서울신문DB

이미지 확대 미군과 대만군의 군사 협력 모습을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 4. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 미군과 대만군의 군사 협력 모습을 상상한 AI 응용 이미지. 2026. 8. 4. 서울신문

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대만이 미국과 37억 9930만 대만달러(약 1662억원) 규모의 군수지원 계약 2건을 전격 체결했다. 지난 4월 장거리 정밀타격 체계 등 9조 1000억원(2087억 7000만 대만달러) 규모의 신규 무기 구매 계약을 맺은 지 불과 수개월 만이다. 수조원대 신형 무기를 대량 도입하는 상황에서 대만이 백억대 정비 사업에 연이어 돈을 쏟아붓는 배경에 관심이 쏠리고 있다.이번 군수지원 계약의 핵심은 대만 해군이 운용 중인 함정 탑재 미사일(SM-1, SM-2, 하푼 등)의 수리·정비(약 1010억원)와 군용헬기(S-70C, 500MD) 부품 공급(약 652억원)이다. 미사일 정비 사업은 2029년, 헬기 사업은 2028년까지 장기 프로젝트로 진행된다.대만군 관계자들에 따르면 미국산 첨단 무기들이 장기간 운용되면서 부품 소모와 노후화가 심각한 수준에 이르렀다. 일부 특수 부품은 현지 수리가 불가능해 미국 본토로 보내 정비해야 하는 실정이다.구매 결정이 내려진 신형 무기들이 실제로 인도돼 현장에 배치되기까지는 수년의 시차가 발생하는 만큼 기존 전력의 가동률을 100%로 유지해 당장의 전력 공백을 막겠다는 궁리인 셈이다.특히 대만 해군의 주력 대잠헬기인 S-70C와 노후화된 500MD의 가동률 유지는 대만해협의 안보 지형과 직결된다. 중국의 대만 봉쇄 훈련이 상례화되고 잠수함 전력이 대만 인근 해역을 압박하는 상황에서 대잠헬기는 대만의 생존을 결정지을 ‘바다 속 눈’ 역할을 한다. 신형 대잠헬기 도입 전까지 기존 500MD 등 노후 장비를 어떻게든 심폐소생시켜 비상태세를 유지하려는 대만의 압박감이 드러나는 대목이다.이번 계약은 주미 대만군사대표단과 미국재대만협회(AIT)를 통해 공식 체결됐다. 이는 미국이 대만에 단순히 무기를 판매하는 데 그치지 않고, 대만군 무기체계의 지속적인 운용과 유지보수(MRO)까지 밀착 지원하고 있음을 보여준다.일각에서는 대만이 대규모 무기 도입이라는 ‘화려함’ 뒤에서 정비 및 군수지원이라는 ‘내실’을 챙기는 전략을 취하고 있다고 분석한다. 양안 간 긴장이 고조되는 상황에서 신형 무기 도입과 기존 전력의 완벽한 가동률 유지를 병행하는 대만의 ‘투트랙’ 안보 행보는 당분간 지속될 전망이다.