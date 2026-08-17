4연임 수순 시진핑 ‘장쩌민 띄우기’… 절대 권력 과시하나

장쩌민 100주년서 내부 결속 강조

이미지 확대 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 17일 베이징 인민대회당에서 열린 ‘장쩌민 전 주석 탄생 100주년 대회’에 참석하고 있다.

신화통신 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 시진핑(가운데) 중국 국가주석이 17일 베이징 인민대회당에서 열린 ‘장쩌민 전 주석 탄생 100주년 대회’에 참석하고 있다.

신화통신 홈페이지 캡처

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 장쩌민 전 주석 탄생 100주년 기념식에서 업적을 높이 평가하며 내부 결속을 강조했다. 톈안먼 진압, 홍콩·마카오 반환, 대만 독립 반대 공로를 언급하며 4연임을 앞둔 권력 강화 행보로 읽힌다. 장쩌민 100주년 기념식서 업적 대대적 치하

톈안먼 진압·홍콩 반환·대만 반대 공로 강조

4연임 앞두고 시진핑 중심 결속 강화 해석

2026-08-18 12면

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사실상 4연임 수순을 밟고 있는 시진핑 중국 국가주석이 장쩌민 전 주석의 업적을 띄우며 내부 결속을 촉구했다.시 주석은 17일 장 전 주석의 탄생 100주년을 맞아 베이징 인민대회당에서 열린 기념대회에서 “장쩌민 동지의 비범한 용기와 결단력을 배워야 한다”면서 “거친 바람과 폭풍우에 적극적으로 맞서 빠른 경제 발전과 사회 안정이라는 두 가지 기적의 새로운 장을 이어가야 한다”고 강조했다.성대한 규모로 열린 이날 기념식에서 시 주석은 40여분간 장 전 주석의 업적을 기리는 기념 연설을 했다. 장 전 주석은 1989년 중국 민주화 운동인 톈안먼 사건을 폭력적으로 진압한 직후 공산당 총서기직에 올라 2002년까지 당 1인자로 군림했다. 국가주석직은 2003년 후임 후진타오에게 넘겼으며 군권인 중앙군사위원회 주석직은 2004년까지 유지했다.시 주석은 그의 업적을 열거하면서 톈안먼 사건에 대해 “국제 정세가 급변하고 중국 내에 엄중한 정치적 풍파가 발생한 1980년대 말~1990년대 초 중대한 시험기에 장 전 주석이 흔들림 없이 경제 건설의 중심을 잡았다”고 밝혔다.이어 “반분열, ‘대만 독립’ 반대라는 중대한 투쟁을 힘있게 전개했다”면서 홍콩과 마카오 반환, 대만 독립 반대에 대한 장 전 주석의 공로도 높이 평가했다. 특히 장 전 주석의 대만에 대한 강경한 입장을 두고 “세계 다극화와 경제 세계화가 정확한 방향으로 발전하도록 추진했다”고 평가했다.중국은 장 전 주석의 탄생 100주년을 기념하는 주화와 우표를 각각 발행하고 관련 다큐멘터리를 방송하는 등 대대적인 기념 분위기를 조성하고 있다. 이는 내년 가을 5년마다 열리는 제21차 전국대표대회(당대회)에서 4연임을 결정할 것으로 예상하는 시 주석이 자신을 중심으로 당의 결속력을 강화하려는 취지로 해석된다. 시 주석은 오는 10월 개최 예정인 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회)를 앞두고 한층 더 권력을 공고히 하는 모습이다.이날 기념식에는 원자바오 전 총리, 왕치산 전 부주석, 장가오리 전 부총리 등 국가급 지도자들이 참석했으나 후진타오 전 주석은 건강 문제로 불참했다. 중국이 역대 지도자들의 탄생 100주년을 기념한 것은 마오쩌둥·저우언라이·류사오치·주더·덩샤오핑·천윈에 이어 장 전 주석이 7번째다.