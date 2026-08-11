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“안에 사람 없겠지”… 중국 뒤흔든 태풍 ‘돌핀’

10일 중국 저장성 원저우 주민들이 제13호 태풍 ‘돌핀’의 여파로 무너진 건물 잔해에 깔린 자동차 내부를 들여다보고 있다. 돌핀은 전날 오후 5시 30분쯤 저장성 타이저우시 해안에 상륙한 데 이어 오후 6시쯤 저장성 러칭시 해안에 다시 상륙하면서 저장성과 푸젠성, 상하이 등에 폭우와 강풍을 몰고 왔다. 태풍 영향권에 있는 동부 지역에서는 100만명이 넘는 주민들이 사전 대피한 것으로 추산됐다.

원저우 AP 뉴시스