[포토] 태풍 돌핀 중국 강타 ‘쑥대밭’

세줄 요약 제13호 태풍 돌핀이 중국 동부에 두 차례 상륙해 저장성·푸젠성·상하이에 폭우와 강풍을 퍼부었다. 최소 21만 명이 대피했고 상하이 도심 곳곳이 침수됐으며, 공항 수천 편과 항만·철도 운행도 차질을 빚었다. 당국은 산사태와 홍수 등 2차 피해에 대비하라고 당부했다. 중국 동부에 태풍 돌핀 두 차례 상륙

저장성·상하이 폭우와 강풍, 대규모 대피

항공·항만·철도 마비, 2차 피해 경계

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제13호 태풍 ‘돌핀’이 중국 동부에 두 차례 상륙하면서 저장성·푸젠성·상하이 등에 폭우와 강풍을 몰고 왔다.10일 중국 관영 신화통신과 중국중앙TV(CCTV) 등에 따르면 돌핀은 전날 오후 5시 30분께 저장성 타이저우시 해안에 상륙한 데 이어 오후 6시께 저장성 러칭시 해안에 다시 상륙했다.첫 상륙 당시 중심 부근 최대 풍속은 초속 42ｍ로 강한 위력을 보였다.저장성 현지에서는 강풍으로 나무와 자전거 등이 쓰러지고 주민들이 몸을 가누기 어려울 정도의 강풍이 불었다.태풍 상륙에 앞서 중국 동부 지역에서는 대규모 주민 대피가 이뤄졌다.저장성·푸젠성·상하이에서 최소 21만 명이 대피했고, 로이터 통신은 태풍 영향권에 있는 지역에서 100만 명 이상이 대피한 것으로 추산했다.상하이에서는 전날 오전부터 폭우가 쏟아지면서 도심 도로와 지하차도 100여 곳이 물에 잠겼다.일부 지역에서는 하루 강수량이 200㎜를 넘었으며, 주민들이 침수된 도로를 전동차를 타고 이동하는 모습도 보였다.태풍은 항공·철도·해운 등 교통에도 큰 차질을 빚었다.상하이 푸둥공항과 훙차오공항에서는 전체 항공편의 약 60%에 해당하는 1400편이 취소됐다.항저우공항에서도 약 300편이 결항했으며, 닝보·타이저우·리수이·저우산 공항은 모든 항공편이 취소됐다.닝보저우산항과 상하이항 등 주요 항만도 작업을 중단하거나 조정했다.태풍의 영향으로 중국 당국은 항만과 관광시설을 폐쇄하고 일부 지역에서 휴교·휴업·교통 운송 중단 등의 조치를 시행했다.중국 중앙기상대는 오는 12일까지 동부 연안 지역에 집중호우가 내릴 것으로 예상했다.특히 저장성과 안후이성 일부 지역에는 매우 강한 폭우가 예상된다며 산사태와 홍수 등 2차 피해에 대비할 것을 당부했다.태풍 돌핀이 중국에 상륙한 이후 발생한 인명 피해 규모는 공식적으로 확인되지 않았으나, 태풍 상륙 이틀 전인 지난 7일 저장성 원링시 해안에서는 9세 소년이 높은 파도에 휩쓸려 실종된 것으로 알려졌다.대만에서도 돌핀의 영향으로 강풍과 폭우가 이어져 9일 오후까지 632건의 재난 피해가 접수됐으며 6명이 다쳤다고 대만 당국이 밝혔다.특히 대만 북부 지룽항에서는 강풍으로 수십 t에 달하는 대형 컨테이너 여러 개가 연쇄적으로 쓰러지는 사고가 발생했지만, 다행히 인명 피해는 없었다.