냄새론 구별 불가능…손가락 몇 번에 유통기한 ‘싹’ 지우는 中 빵집의 비밀 [월드픽]

세줄 요약 중국의 한 제과점에서 유통기한이 지난 빵의 라벨을 떼고 새 라벨로 바꿔 붙이는 장면이 SNS 영상으로 퍼졌다. 소비자는 냄새나 외관만으로는 구별하기 어렵다며 식중독 위험을 우려했고, 현지와 국내 누리꾼의 비판이 이어졌다. 중국 제과점 유통기한 라벨 갈이 영상 공개

냄새·외관만으로 구별 어려워 건강 우려 확산

알몸 김치·소변 맥주 이어 위생 논란 재점화

이미지 확대 중국의 한 제과점에서 판매 중인 빵의 날짜 라벨을 새것으로 바꿔 붙이는 모습이 포착돼 식품 안전 논란이 일고 있다. 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 제과점에서 판매 중인 빵의 날짜 라벨을 새것으로 바꿔 붙이는 모습이 포착돼 식품 안전 논란이 일고 있다. 소셜미디어 캡처

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알몸 김치와 소변 맥주에 이어 이번엔 중국의 한 제과점에서 유통기한이 지난 빵의 라벨을 바꿔치기하는 이른바 ‘라벨 갈이’ 현장이 포착돼 공분을 사고 있다.최근 소셜미디어(SNS)에는 중국의 한 제과점 매장에서 촬영된 영상 한 편이 공개됐다. 영상 속 관계자로 보이는 여성은 빵 포장 상자에 붙어 있던 기존 유통기한 라벨을 손으로 손쉽게 떼어낸 뒤 미리 준비해둔 새 유통기한 라벨지로 교체해 붙이는 모습이 그대로 담겼다.여성의 옆에는 인쇄된 새 라벨지가 수북이 쌓여 있었다. 현장을 제보한 A씨는 “소비자가 일반적인 냄새나 외관만으로는 유통기한이 지났는지 구별하기 힘든 제품들이었다”며 “맨눈으로 라벨 교체 여부를 확인하기도 불가능해 식중독 등 소비자의 건강을 위협할 가능성이 매우 높아 보였다”고 전했다.해당 영상이 유포되면서 중국 현지 및 국내 누리꾼들의 비판이 쏟아졌다. 누리꾼 대부분은 식품 안전에 관한 불안감을 우려했다.중국 내 식품 위생 논란은 이번이 처음이 아니다. 2021년 알몸으로 배추를 절이는 ‘알몸 김치’ 영상이 공개돼 큰 충격을 안겼다. 2023년에는 칭다오 맥주 공장에서 직원이 원료에 소변을 보는 영상이 유출돼 논란이 일었다. 끝없이 이어지는 식품 위생 잔혹사에 소비자의 불신은 한층 더 깊어질 것으로 예상된다.