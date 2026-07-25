“이틀 만에 4㎏ 쫙쫙 빠져”…‘항문 넣는 약’ 마신 여성들 줄줄이 병원행, 中 ‘발칵’[월드픽]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“이틀 만에 4㎏ 쫙쫙 빠져”…‘항문 넣는 약’ 마신 여성들 줄줄이 병원행, 中 ‘발칵’[월드픽]

이보희 기자
입력 2026-07-25 22:06
수정 2026-07-25 22:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“차에 관장약 섞어 마시면 살 빠져” 中 SNS에 확산
전문의 “빠지는 건 지방 아닌 수분” 경고

이미지 확대
최근 중국 SNS에서는 변비 치료용 글리세린 관장약을 차에 섞어 마시는 이른바 ‘초고속 다이어트’가 확산하고 있다. 아이클릭아트 자료사진
최근 중국 SNS에서는 변비 치료용 글리세린 관장약을 차에 섞어 마시는 이른바 ‘초고속 다이어트’가 확산하고 있다. 아이클릭아트 자료사진


중국 소셜미디어(SNS)에서 “이틀 만에 4㎏을 감량할 수 있다”는 극단적인 다이어트 방법이 유행하면서 이를 따라 한 사람들이 잇따라 병원 치료를 받는 일이 벌어졌다.

25일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 최근 중국 SNS에서는 변비 치료용 글리세린 관장약을 차에 섞어 마시는 이른바 ‘초고속 다이어트’가 확산하고 있다.

영상 속 인플루언서들은 관장약 한 통을 설탕이 들어 있지 않은 차 음료에 넣은 뒤 흔들어 마시는 모습을 공개하며 “이틀 만에 최대 4㎏이 빠진다”고 홍보했다. 이들은 화장실을 반복해서 다녀온 뒤 체중이 급격히 줄었다고 주장했다.

하지만 이를 따라 한 사람들은 심각한 부작용을 호소했다. 한 여성은 현지 언론에 “맛은 약간 달콤했지만 30분 정도 지나자 극심한 복통이 시작됐다”고 말했다. 그는 따뜻한 물을 마시며 증상을 달래려 했지만 이후 수 시간 동안 설사와 구토가 반복돼 결국 병원을 찾았다.

응급실 의료진은 최근 같은 이유로 병원을 찾는 환자가 적지 않다며 무분별한 따라 하기를 자제해야 한다고 경고했다.

전문의들은 이 방법이 지방을 태우는 것이 아니라 장 속 내용물과 수분을 빠르게 배출하는 데 불과하다고 설명했다.

중국 저장성 중의원 소화기내과의 우궈셴 주임의사는 “글리세린 관장약은 항문을 통해 사용하는 의약품으로, 입으로 복용하도록 만들어진 제품이 아니다”라며 “장 점막을 자극해 위장 기능을 손상시킬 수 있으며 심한 경우 탈수와 전해질 불균형을 일으킬 위험이 있다”고 경고했다.

이미지 확대
차 자료사진. 아이클릭아트
차 자료사진. 아이클릭아트


실제 전문가들은 완하제나 ‘디톡스 차’ 등을 이용한 급격한 체중 감소는 대부분 체내 수분이 빠져 일시적으로 나타나는 현상일 뿐 지방 감소와는 거리가 멀다고 지적했다.

올해 국제 학술지 ‘프런티어스 인 뉴트리션’(Frontiers in Nutrition)을 통해 발표된 논문에서도 “시중의 다이어트 차·디톡스 차는 체중 감량 효과를 뒷받침하는 근거가 부족하며, 오히려 탈수와 전해질 이상, 심혈관계 이상, 간 손상 등 심각한 부작용이 보고됐다”고 밝혔다.

미국 건강매체 헬스라인도 “디톡스 차나 완하제를 이용한 체중 감소는 대부분 수분 감소에 따른 일시적인 변화”라며 “지속적인 지방 감량 효과는 입증되지 않았고, 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있다”고 경고했다.
이보희 기자
세줄 요약
  • 중국 SNS서 관장약 다이어트 유행 확산
  • 복통·설사·구토로 병원행 사례 속출
  • 전문가, 탈수·전해질 이상 위험 경고
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
관장약을 차에 섞어 마시는 다이어트의 실제 원리는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로