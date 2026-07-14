‘한국 폄하’ 中 천재 작가의 몰락…논문 표절로 학위 박탈

세줄 요약 과거 한국 소설 가치를 깎아내려 논란이 됐던 중국 유명 작가 장팡저우가 석사학위 논문 표절로 학위를 취소당했다. 인민대는 외부 전문가가 참여한 재조사에서 해외 논문과의 중복 인용과 무단 사용을 확인했고, 장팡저우는 학교 결정을 수용하며 사과했다. 한국 소설 폄하 논란 작가, 논문 표절 적발

인민대 재조사 끝 석사학위 취소 결정

장팡저우, 결정 수용하며 공개 사과

이미지 확대 한국 소설의 가치를 깎아내렸던 중국 유명 작가가 석사학위 논문 표절이 인정돼 학위를 취소당했다. 사진은 중국 유명작가 장팡저우 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 소설의 가치를 깎아내렸던 중국 유명 작가가 석사학위 논문 표절이 인정돼 학위를 취소당했다. 사진은 중국 유명작가 장팡저우 모습. 연합뉴스

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과거 한국 소설 가치를 깎아내렸던 중국 유명 작가의 석사학위 논문이 표절로 확인돼 학위가 취소됐다.중국 인민대는 지난 13일 소셜미디어(SNS) 웨이보에 외부 전문가들이 참여한 조사위원회의 검증 결과 장팡저우의 2019년 석사학위 논문에서 학술 부정행위가 확인됐다고 밝혔다.이어 그의 논문 일부가 해외 학술지 논문과 중복됐으며, 해당 내용을 인용 표시하거나 참고문헌에 명시하지 않은 사실이 확인돼 석사학위를 취소하기로 결정했다고 밝혔다.장팡저우도 웨이보를 통해 “학교의 결정을 받아들인다”며 “이번 일로 실망한 독자들과 징계를 받은 지도교수에게 깊이 사과드린다”고 밝혔다.앞서 샤오잉 칭화대 교수는 장팡저우의 석사학위 논문 표절 의혹을 제기했으나 인민대는 부정행위가 발견되지 않았다고 반박했다. 하지만 일부에서 장팡저우의 논문이 대만 학자의 논문과 미국 학자의 저서 등을 무단 인용했다는 추가 의혹이 확산하면서 대학 측이 재조사에 착수했고, 검증 결과 기존 판단을 번복했다.장팡저우는 17세의 나이에 8편의 소설을 출간해 ‘천재 소녀 작가’로 이름을 알린 중국의 대표적인 청년 작가다. 그는 2006년 신작 소설 출판기념회에서 한국 인터넷 소설 작가 귀여니가 쓴 작품이 자신의 소설에 한참 못 미친다고 평가하며 한류 소설의 본질은 ‘사기’라는 취지의 발언을 해 논란이 됐다.