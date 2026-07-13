닫기 이미지 확대 보기

中 ‘바다그물’로 떨어지는 로켓 잡았다

중국 중국항천과기집단이 하이난에서 발사한 재사용 로켓 ‘창정-10B’가 지난 10일 역추진으로 바다 위에 설치된 그물에 성공적으로 안착하고 있다. 중국은 미국에 이어 세계에서 두 번째로 재사용 로켓 회수에 성공하면서 저비용 탐사가 가능해져 미중 우주 개발 경쟁이 더 거세질 전망이다.

하이난 신화 연합뉴스