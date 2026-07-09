“저게 뭐야!” 코브라가 ‘둥둥’…폭우에 뱀 900마리 ‘우르르’ 탈출한 中

‘마이삭 강타’ 中남부서 양식장 뱀 900마리 탈출

뱀에게 물린 여성 1명 사망…주민들 뱀 포획 작업

이미지 확대 태풍 마이삭 피해를 입은 중국 광시 헝저우시의 한 뱀 양식장에서 탈출한 것으로 추정되는 뱀. 엑스(@0xBTCZhangSir) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 태풍 마이삭 피해를 입은 중국 광시 헝저우시의 한 뱀 양식장에서 탈출한 것으로 추정되는 뱀. 엑스(@0xBTCZhangSir) 캡처

세줄 요약 중국 남부를 강타한 태풍 마이삭의 영향으로 광시좡족자치구가 물에 잠겼다. 헝저우시 뱀 양식장에서는 코브라 등 800~900마리가 탈출했고, 뱀에 물린 여성 1명이 끝내 숨졌다. 주민들은 포획 작업에 나섰다. 태풍 마이삭 영향, 광시 지역 대규모 침수

뱀 양식장 침수로 800~900마리 탈출

뱀에 물린 여성 1명 사망, 주민 포획 나서

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중국에 상륙한 태풍 마이삭이 중국 남부를 강타하면서 도시가 물에 잠겼다. 가장 큰 피해를 입은 광시좡족자치구에서는 뱀 900마리가 탈출하면서 뱀에게 물린 여성 1명이 사망했다.9일 중국 매체 신경보 등에 따르면 지난 6일 광시 헝저우시의 한 뱀 양식장에서 탈출한 뱀에게 물린 여성이 전날 사망했다. 이 여성은 의식을 잃은 상태로 병원으로 이송됐으나, 끝내 깨어나지 못했다.해당 양식장에서 사육 중이던 뱀 800~900마리는 홍수로 양식장이 침수되면서 주변으로 빠져나갔다. 탈출한 뱀은 코브라, 킹랫스네이크, 물뱀 등으로 알려졌다.일부 주민은 침수 지역에 고립돼 뱀에게 물렸는데도 제때 병원으로 이동하지 못하고 있는 것으로 전해졌다. 피해가 확산하자 마을 주민들은 자발적으로 포획대를 꾸려 뱀 포획 작업을 벌이고 있다.이번 홍수는 태풍 영향으로 광시 일대에 집중호우가 이어지면서 발생했다. 헝저우에서는 저수지 제방 일부가 유실되면서 저지대가 침수됐다.광시는 중국 최대 뱀 사육지 중 하나다. 한약재와 가죽 산업 등에 활용하기 위해 뱀을 대규모로 사육해 왔으며, 중국 매체들은 전성기 기준 광시의 뱀 사육 규모는 약 2000만 마리로 전국의 약 70%를 차지했다고 전했다.헝저우시 당국은 구조 인력을 현장에 투입해 주민 대피와 뱀 포획 작업을 진행하는 한편 주민들에게 외출을 자제하고 뱀 발견 즉시 신고해 달라고 당부했다.