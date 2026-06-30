이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
中 창당 105주년… 시진핑, 오늘 중요 연설
시진핑(앞줄 왼쪽 네 번째) 중국 국가주석이 지난 29일 베이징 인민대회당에서 열린 공산당 수립 105주년 기념 음악회 ‘인민지상(인민이 최우선)’에 최고지도부와 함께 참석해 손뼉을 치고 있다. 중국이 공산당 수립 105주년 관련 대규모 기념행사에 돌입한 가운데, 시 주석은 1일 ‘중요 연설’에 나서는 것으로 알려졌다.
베이징 신화 연합뉴스
베이징 신화 연합뉴스
시진핑(앞줄 왼쪽 네 번째) 중국 국가주석이 지난 29일 베이징 인민대회당에서 열린 공산당 수립 105주년 기념 음악회 ‘인민지상(인민이 최우선)’에 최고지도부와 함께 참석해 손뼉을 치고 있다. 중국이 공산당 수립 105주년 관련 대규모 기념행사에 돌입한 가운데, 시 주석은 1일 ‘중요 연설’에 나서는 것으로 알려졌다.
베이징 신화 연합뉴스
2026-07-01 13면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
중국 공산당 수립은 몇 주년을 맞았는가?