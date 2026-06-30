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中 창당 105주년… 시진핑, 오늘 중요 연설

입력 2026-06-30 18:06
수정 2026-06-30 18:06
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中 창당 105주년… 시진핑, 오늘 중요 연설
中 창당 105주년… 시진핑, 오늘 중요 연설 시진핑(앞줄 왼쪽 네 번째) 중국 국가주석이 지난 29일 베이징 인민대회당에서 열린 공산당 수립 105주년 기념 음악회 ‘인민지상(인민이 최우선)’에 최고지도부와 함께 참석해 손뼉을 치고 있다. 중국이 공산당 수립 105주년 관련 대규모 기념행사에 돌입한 가운데, 시 주석은 1일 ‘중요 연설’에 나서는 것으로 알려졌다.
베이징 신화 연합뉴스


시진핑(앞줄 왼쪽 네 번째) 중국 국가주석이 지난 29일 베이징 인민대회당에서 열린 공산당 수립 105주년 기념 음악회 ‘인민지상(인민이 최우선)’에 최고지도부와 함께 참석해 손뼉을 치고 있다. 중국이 공산당 수립 105주년 관련 대규모 기념행사에 돌입한 가운데, 시 주석은 1일 ‘중요 연설’에 나서는 것으로 알려졌다.

베이징 신화 연합뉴스

2026-07-01 13면
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