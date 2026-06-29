학생들 앞에서 압수 휴대폰 100여대 박살낸 중국 학교

세줄 요약 중국 후난성 천저우시의 한 학교 교사들이 운동장에서 학생들 앞에 놓인 압수 휴대전화 100여대를 망치로 부수는 영상이 퍼졌다. 학교는 수년간 찾아가지 않은 물건이라며 휴대전화 반입 경각심을 주려 했다고 해명했지만, 교육 당국은 개인 재산 훼손이라며 조사에 나섰다. 학생들 앞 압수 휴대전화 100여대 파손

학교 측, 휴대전화 반입 경각심 조치 해명

교육 당국, 개인 재산 훼손이라며 조사

이미지 확대 중국의 한 학교에서 압수한 학생 휴대폰을 부수는 교사. 중국 소셜미디어 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 한 학교에서 압수한 학생 휴대폰을 부수는 교사. 중국 소셜미디어 캡처

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중국의 한 학교 교사들이 학생들 앞에서 압수한 휴대전화 100여대를 망치로 부순 사건이 발생했다.지난 28일 중화망 등 중국 매체들에 따르면 최근 중국 소셜미디어(SNS)에는 후난성 천저우시 한 학교 교사들이 운동장에서 망치로 휴대전화를 잇달아 내리쳐 부수는 영상이 확산했다.영상에는 운동장 단상 앞 바닥에 휴대전화 100여대가 줄지어 놓여 있고 학생들이 지켜보는 가운데 교사들이 이를 파손하는 모습이 담겼다.학교 측은 파손한 휴대전화는 학생들에게서 압수한 뒤 수년간 찾아가지 않은 것이라며 학생들에게 휴대전화를 학교에 가져오지 말라는 경각심을 주기 위한 조치였다고 해명했다. 이 영상은 약 두 달 전 촬영된 것으로 전해졌다.이를 본 일부 중국 네티즌은 “개인 재산을 훼손하는 것은 불법”, “학교가 아직도 시대에 뒤떨어진 방식으로 학생을 관리한다”는 등의 부정적 반응을 보였다.천저우시 교육 당국도 “주인이 찾아가지 않은 휴대전화라도 개인 재산인 만큼 임의로 훼손해서는 안 된다”며 “학교의 처리 방식은 부적절했으며 관련 사안을 조사해 처리할 것”이라고 했다.