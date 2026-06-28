드론도 막는 베이징서… 108층 빌딩 충돌한 경비행기

시진핑 관저서 불과 7㎞ 떨어져 ‘충격’

조종사 사망·13명 부상… 원인 미상

“국가 안보에 중대한 허점 드러난 것”

이미지 확대 지난 27일 중국 베이징 최고층 빌딩인 시틱타워 외벽에 경비행기가 충돌해 연기가 피어오르고 있다. 작은 사진은 ‘B-12’라는 글자가 보이는 기체 꼬리 부분이 분리된 채 지상에 거꾸로 떨어져 있는 모습.

엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 27일 중국 베이징 최고층 빌딩인 시틱타워 외벽에 경비행기가 충돌해 연기가 피어오르고 있다. 작은 사진은 ‘B-12’라는 글자가 보이는 기체 꼬리 부분이 분리된 채 지상에 거꾸로 떨어져 있는 모습.

엑스 캡처

세줄 요약 중국 베이징 상공에서 단발 2인승 경량 스포츠 항공기가 최고층 시틱타워와 충돌해 조종사 1명이 숨지고 13명이 다쳤다. 당국은 사고 원인과 경위를 조사 중이며, 엄격한 영공 통제 속 이례적 사고로 주목받고 있다. 베이징 도심 상공 경비행기 충돌 사고 발생

108층 시틱타워 외벽 충돌, 조종사 사망

영공 통제 허점·검열 의혹까지 확산

2026-06-29 14면

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사실상 비행금지 구역인 중국 베이징 상공에 경비행기가 등장해 시진핑 국가주석 집무실 인근 최고층 빌딩과 충돌하는 사고가 발생했다.27일 CNN·로이터통신 등에 따르면 베이징 차오양구 당국은 소셜미디어(SNS) 위챗 공식 계정을 통해 “26일 오후 5시 55분쯤 동3환로 인근을 비행하던 단발 2인승 경량 스포츠 항공기가 고층 건물과 충돌했다”며 “기내에는 조종사 1명만 타고 있었으며 조종사는 사망했다”고 전했다. 이어 현장에서 13명이 다쳤고 관련 조사가 이뤄지고 있다고 덧붙였다. 다만 구체적인 사고 원인이나 경위, 조종사 신원 등은 밝히지 않았다.충돌이 발생한 빌딩은 베이징에서 가장 높은 108층 높이(528m) 건물인 시틱타워로, 시 주석 집무실이자 관저인 중난하이와는 불과 7㎞ 떨어진 거리에 있다. 이날 CNN은 경량 항공기 1대가 베이징 도심에서 동쪽으로 약 50㎞ 떨어진 공항에서 이륙한 뒤 비행경로를 크게 이탈해 서쪽을 향하다 시틱타워 상층부 외벽을 들이받았다고 보도했다. 충돌한 외벽은 마치 공격받은 것처럼 대형 유리창 2장이 떨어져 나갔다. 온라인에는 ‘B-12’라는 글자가 식별되는 비행기 꼬리 잔해가 땅에 떨어진 사진이 확산했다.로이터통신은 영공 통제가 전 세계 도시 중 가장 엄격하고 고위 지도층에 대해 철저한 경호가 시행되는 베이징에서 이런 사고가 발생한 것이 극히 이례적이라고 전했다. 베이징시 당국은 지난 5월부터 공공안전을 이유로 허가 없이 드론을 구매·임대하거나 비행하는 행위를 금지하고 있다. 이런 엄격한 규제에도 불구하고 베이징 도심에 드론도 아닌 경비행기가 등장해 최고층 빌딩과 충돌한 것 자체가 의문이라는 지적이다. 대만 국방안전연구원의 쑤쯔윈 연구원은 “이번 사건은 중국 국가 안보에 중대한 허점을 드러낸 것”이라며 “정치적인 동기가 있었을 가능성도 매우 높다”고 분석했다.한편 당국이 사건 사실을 공식 인정하기 전까지 관련 소식이 전해지지 않아 사고와 관련한 검열·통제가 있었다는 관측도 나온다. CNN은 사건 당일 해당 사건 관련 영상과 게시물이 중국 SNS에서 완전히 삭제됐으며 사고 현장 바로 맞은편에 본사를 둔 중국 관영 중앙(CC)TV 역시 사건에 대해 전혀 언급하지 않았다고 보도했다.