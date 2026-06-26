“동거 경험 있나? 내 아내는 처녀여야”…‘순결’ 강조한 위생용품 브랜드 광고 中서 역풍

英브랜드 데톨, 中서 공개한 5분짜리 광고 논란

여성 ‘순결’ 강조 대사에 비난 폭주

데톨 공식 사과…“모든 플랫폼서 광고 삭제”

이미지 확대 성차별 논란이 발생한 데톨 광고의 한 장면. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 성차별 논란이 발생한 데톨 광고의 한 장면. SNS 캡처

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세줄 요약 영국 위생용품 브랜드 데톨이 중국에서 공개한 세탁 살균제 광고가 여성의 순결과 청결을 연결해 대상화했다는 비판을 받았다. 남성의 성차별 발언과 뒤늦은 반전이 오히려 불쾌감을 키웠고, 회사는 광고를 삭제한 뒤 공식 사과했다. 중국 광고서 여성 순결 강조 발언 논란 확산

반전 의도에도 여성 대상화·비하 비판 집중

데톨 광고 삭제 후 공식 사과, 법 위반 가능성 제기

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영국 위생용품 브랜드 데톨(Dettol)이 중국에서 공개한 광고가 여성의 순결을 강조하며 대상화했다는 거센 비판을 받고 결국 공식 사과했다.25일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 데톨이 중국에서 선보인 세탁 살균제 광고가 여성 비하 논란에 휩싸였다. 회사는 광고를 삭제하고 공식 사과했지만 소비자들의 비판은 쉽게 가라앉지 않고 있다.논란이 된 광고는 지난 5월 말 중국에서 공개된 약 5분 분량의 ‘마이크로 드라마’ 형식의 영상이다. 남성 주인공은 “여자친구가 다른 남성과 동거했는지 어떻게 알 수 있느냐”, “나는 동정이 아니어도 되지만 미래의 아내는 반드시 처녀여야 한다”, “다른 남자에게 오염되지 않은 깨끗한 여자를 만났다” 등의 발언을 쏟아낸다. 이 장면들이 온라인에서 빠르게 확산하며 거센 반발을 불렀다.광고 후반부에서는 반전이 등장한다. 여성이 해당 남성의 왜곡된 가치관을 알게 된 뒤 이별을 선언하고, 그의 양말을 데톨 세탁 살균제와 함께 세탁기에 넣는다. 이어 “유독한 남성은 세균과 같다. 데톨로 제거해야 안심할 수 있다”는 내레이션이 흐르며 여성혐오를 비판하려 했다는 의도를 드러낸다.하지만 많은 소비자는 “반전이 나오기 전까지는 여성을 모욕하는 내용이 대부분”이라며 광고가 오히려 여성을 ‘순결’과 ‘청결’의 대상으로 동일시했다고 비판했다.일부 누리꾼은 “2분도 못 보고 껐다”, “여성의 경험을 마케팅 소재로 소비했다”, “불매운동을 해야 한다”는 반응을 보였다. 해당 영상은 중국 소셜미디어(SNS)에서 8000만회 이상 조회되며 확산했다.데톨은 지난 22일 중국 공식 계정을 통해 사과문을 발표했다. 회사는 해당 광고에 대해 “외부 제작사가 만들었으며 원래는 성차별적 인식을 비판하려는 취지였다”고 해명했다. 그러면서 “콘텐츠 기획과 심사 과정에 명백한 문제가 있었고 특히 여성들에게 불쾌감을 준 점을 진심으로 사과한다”며 모든 플랫폼에서 광고를 삭제했다고 밝혔다.현지 법조계에서는 이 광고가 중국의 광고법과 여성권익보장법을 위반했을 가능성도 제기했다. 광고가 사회적 미풍양속을 해치거나 성차별적 내용을 담았다고 판단될 경우 과태료 등 행정처분 대상이 될 수 있다는 판단이다.데톨은 지난해에도 중국에서 “결혼 직전 파혼당한 여성은 깨끗하지 않았기 때문”이라는 내용이 담긴 광고로 비판을 받은 바 있다.