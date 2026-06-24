“야외 적응력 뛰어나야”…中 관광지서 일당 7만원짜리 ‘원시인’ 모집

세줄 요약 중국 쓰촨성 루저우의 한 관광지가 원시인 역할 직원을 일당 300위안과 숙식 제공 조건으로 모집해 화제다. 지원자는 원시인 복장을 입고 순찰하며 관광객과 소통하고, 독특한 춤과 기발한 행동을 해야 한다. 말은 원칙적으로 금지된다. 쓰촨성 관광지, 원시인 역할 직원 모집

일당 300위안과 숙식 제공 조건 제시

말 금지, 춤·기발한 행동으로 응대

이미지 확대 중국 유명관광지에서 원시인 역할 직원을 모집해 화제다. 바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 유명관광지에서 원시인 역할 직원을 모집해 화제다. 바이두 캡처

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중국의 한 관광지가 ‘원시인’ 역할의 직원을 모집해 화제다.중국 매체 시나 파이낸스는 지난 23일 쓰촨성 루저우의 한 관광지가 일당 300위안(약 6만 8000원)과 숙식을 제공하는 조건으로 야생인을 모집했다고 보도했다.매체에 따르면 지원자는 원시인 복장을 착용한 채 관광지 곳곳을 순찰하며 관광객과 소통하고 독특한 춤을 추거나 기발한 행동을 해야 한다.지원 조건으로는 수영을 할 수 있고 야외 생활 적응력이 뛰어난 사람, 개성이 강한 사람 등이 제시됐다. 특히 날음식을 즐겨 먹는 지원자를 우대한다고 했다.특히 관광객 앞에서 말을 하는 것은 엄격히 금지된다. 다만 화장실 위치를 안내하는 등 긴급한 상황에서는 예외적으로 대화가 허용된다. 이들의 하루 근무 시간은 약 7시간이다.관광지 관계자는 “소셜미디어(SNS)에서 화제가 되면서 모집이 빠르게 마감됐다”며 “현재 모든 자리가 채워졌고 올해 추가 채용 계획은 없다”고 전했다.