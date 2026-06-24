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“야외 적응력 뛰어나야”…中 관광지서 일당 7만원짜리 ‘원시인’ 모집

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-24 23:00
수정 2026-06-24 23:00
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  • 쓰촨성 관광지, 원시인 역할 직원 모집
  • 일당 300위안과 숙식 제공 조건 제시
  • 말 금지, 춤·기발한 행동으로 응대
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중국 유명관광지에서 원시인 역할 직원을 모집해 화제다. 바이두 캡처
중국 유명관광지에서 원시인 역할 직원을 모집해 화제다. 바이두 캡처


중국의 한 관광지가 ‘원시인’ 역할의 직원을 모집해 화제다.

중국 매체 시나 파이낸스는 지난 23일 쓰촨성 루저우의 한 관광지가 일당 300위안(약 6만 8000원)과 숙식을 제공하는 조건으로 야생인을 모집했다고 보도했다.

매체에 따르면 지원자는 원시인 복장을 착용한 채 관광지 곳곳을 순찰하며 관광객과 소통하고 독특한 춤을 추거나 기발한 행동을 해야 한다.

지원 조건으로는 수영을 할 수 있고 야외 생활 적응력이 뛰어난 사람, 개성이 강한 사람 등이 제시됐다. 특히 날음식을 즐겨 먹는 지원자를 우대한다고 했다.

특히 관광객 앞에서 말을 하는 것은 엄격히 금지된다. 다만 화장실 위치를 안내하는 등 긴급한 상황에서는 예외적으로 대화가 허용된다. 이들의 하루 근무 시간은 약 7시간이다.



관광지 관계자는 “소셜미디어(SNS)에서 화제가 되면서 모집이 빠르게 마감됐다”며 “현재 모든 자리가 채워졌고 올해 추가 채용 계획은 없다”고 전했다.
문경근 기자
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