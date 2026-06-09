‘시진핑 그림자’ ‘외교 핵심’ 동행… 무게감 더한 中, 대북 외교 강화

‘최측근 비서실장’ 차이치 포함

‘反서방 공조’ 왕이 외교부장도

북중 혈맹 부각해 당 대 당 밀착

이미지 확대 차이치(왼쪽) 중국 공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이(오른쪽) 중국 중앙정치국 위원 겸 외교부장.

로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 차이치(왼쪽) 중국 공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이(오른쪽) 중국 중앙정치국 위원 겸 외교부장.

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세줄 요약 시진핑 중국 국가주석의 방북 수행단에 최측근 차이치와 외교 총책임자 왕이가 포함돼 정치적 무게감이 커졌다. 중국은 이번 방문을 통해 북한과의 혈맹을 강조하고, 느슨해진 관계를 당 대 당 차원에서 다시 묶으려는 모습이다. 차이치·왕이 동행, 방북 정치적 무게감 확대

시진핑, 북한과 혈맹 부각하며 관계 재밀착 시도

왕이, 북중 협력 조율과 반서방 연대 역할 주목

2026-06-09 6면

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시진핑 중국 국가주석의 북한 국빈 방문 수행단에 그의 최측근이자 중국 공산당 및 외교·안보 라인의 핵심 인사들이 포함됐다.8일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 이날 시 주석의 방북길에는 부인 펑리위안 여사를 비롯해 차이치 공산당 중앙정치국 상무위원 겸 중앙판공청 주임, 왕이 중앙정치국 위원 겸 외교부장 등이 동행했다.중국 내 ‘서열 5위’인 차이치는 시 주석의 ‘그림자’로 불리는 핵심 측근으로, 비서실장 격인 중앙판공청 주임을 맡고 있다. 최근에는 고위 지도자와 중견 간부들에게 당의 이념과 정책, 통치 철학 등을 교육하는 중앙당교 교장까지 겸임하고 있는 것으로 알려졌다.시 주석의 일정과 의전, 경호 등을 총괄하는 중앙판공청 수장이 수행단에 포함된 것은 이번 방북의 정치적 무게감을 보여준다는 평가다. 시 주석이 이번 방북을 통해 양국 간 뿌리 깊은 혈맹 관계를 부각하고, 그간 다소 느슨해졌던 북한과의 관계를 ‘당 대 당’ 차원에서 재밀착시키려 한다는 관측이다.중국 외교 라인의 총책임자인 왕 부장의 동행도 주목된다. 왕 부장은 방북 준비 단계였던 지난 4월 북한을 사전 방문해 최선희 외무상과 회담하고 김정은 국무위원장을 예방한 바 있다. 특히 시 주석이 최근 도널드 트럼프 미국 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 잇따라 대면한 직후 김 위원장을 만나는 만큼 왕 부장은 이 과정에서 북중 협력을 조율하는 핵심 역할을 맡은 것으로 보인다. 왕 부장의 동행은 미국을 중심으로 한 서방의 압박에 맞서 북한과의 전략적 공조 및 반서방 연대를 공고히 하겠다는 의지로 풀이된다.이 외에도 외교·안보 및 당 고위 인사들이 이번 방북에 동행한 것으로 관측되나 구체적인 명단은 확인되지 않았다. 북중 경제협력도 중요한 의제로 거론되는 만큼 경제 관련 인사들도 수행단에 포함됐을 것이라는 관측에도 무게가 실린다. 앞서 2019년 시 주석의 방북 때에는 중국 경제 정책의 사령탑인 허리펑 당시 국가발전개혁위원회 주임 등이 동행한 바 있다.