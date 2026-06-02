“트럼프, 시진핑과 회담서 ‘우크라전 종식 도와줘’ 부탁”

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세줄 요약 트럼프 대통령이 베이징에서 열린 시진핑 주석과의 정상회담에서 우크라이나 전쟁 종식을 도와달라고 요청한 것으로 전해졌다. 러시아와 우크라이나 협상이 교착 상태에 빠진 만큼, 중국이 푸틴 대통령을 협상 테이블로 복귀시키는 데 힘을 보태길 바란 것으로 보인다. 트럼프, 시진핑에 우크라전 종식 지원 요청

중국의 대러 영향력 활용해 푸틴 복귀 촉구

회담 뒤 미·중 발표문엔 관련 언급 빠짐

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서며 대화하고 있다. 2025.10.30. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 30일 부산 김해공군기지 의전실 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서며 대화하고 있다. 2025.10.30. 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 베이징에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담에서 우크라이나 전쟁 종식을 도와달라고 직접 요청한 것으로 전해졌다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 1일 소식통을 인용해 이같이 보도했다. 소식통에 따르면 트럼프 대통령은 시 주석에게 5년째 이어지는 우크라이나 전쟁을 해결하기 위해 중국이 러시아에 미치는 영향력을 활용하려 했다.트럼프 대통령은 회담에서 러시아와 우크라이나 간 협상이 교착 상태에 빠졌다며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 협상 테이블로 복귀시켜 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 협상하도록 촉구했다.SCMP는 이 같은 요청은 미국이 우크라이나 전쟁 종식을 위한 노력에 중국을 참여시켜야 한다는 분명한 필요성을 반영한 것이라고 전했다.러시아와 우크라이나 간 협상은 지난해 7월 튀르키예에서 열린 직접 회담이 휴전 합의 없이 종료된 이후 중단됐다.회담 후 백악관이 발표한 정상회담 자료에는 우크라이나·러시아 전쟁에 대한 언급이 없었다. 다만 중국 측 발표문에는 두 정상이 우크라이나 사태를 비롯한 주요 국제 현안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다. 시 주석은 트럼프 대통령 귀국 나흘 만에 중국으로 푸틴 대통령을 불러들여 정상회담을 가졌다.이 자리에서 시 주석이 트럼프 대통령의 부탁대로 푸틴 대통령에게 우크라이나 전쟁 종식을 위한 영향력을 행사했는지는 확인할 수 없지만, 미국의 대척점에 서 있는 중국이 차지하는 비중을 간접적으로 보여준 상징적인 행위로 볼 수 있다.