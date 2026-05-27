“변기 닦은 수건으로 양치컵 쓱쓱” 유명 체인 호텔 위생 논란 ‘발칵’…中 조사 착수

中 방송사 잠입 취재 카메라에 포착

“고객 칫솔로 컵 닦기도”

이미지 확대 중국 유명 호텔 위생 논란. 광명일보 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 유명 호텔 위생 논란. 광명일보 캡처

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이미지 확대 2020년 광둥성 선전의 한 5성급 호텔에서도 직원이 고객용 수건으로 변기를 닦는 영상이 공개되며 논란이 됐다. 웨이보 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2020년 광둥성 선전의 한 5성급 호텔에서도 직원이 고객용 수건으로 변기를 닦는 영상이 공개되며 논란이 됐다. 웨이보 캡처

세줄 요약 중국 청두의 유명 호텔 체인에서 청소 직원이 객실 수건으로 변기를 닦고 같은 수건으로 세면대와 양치컵까지 닦는 장면이 잠입 취재로 드러났다. 호텔은 별도 소독과 수건 교체를 하지 않은 채 청소를 마친 것으로 전해졌고, 당국은 조사에 착수했다. 수건으로 변기·컵 닦는 호텔 위생 논란 확산

잠입 취재 영상 공개로 현지 SNS 비판 쇄도

청두시 당국, 해당 호텔들 조사와 시정 명령

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중국의 유명 호텔 체인에서 객실용 수건으로 변기를 닦은 뒤 같은 수건으로 양치 컵까지 닦는 장면이 포착돼 현지에서 위생 논란이 확산하고 있다.27일 중국 광명일보 등 현지 매체에 따르면 쓰촨성 청두시의 일부 유명 호텔에서 청소 직원들이 고객용 수건을 이른바 ‘만능 걸레’처럼 사용하는 모습이 잠입 취재 영상에 담겼다.논란이 된 장면은 현지 방송사 취재진이 투숙객으로 위장해 객실 내부에 촬영 장비를 설치하는 방식으로 확보됐다. 영상에는 청소 직원이 객실 수건으로 변기를 닦은 뒤 같은 수건으로 세면대와 양치 컵까지 닦는 모습이 고스란히 담겼다.방송에서 취재진은 호텔 측에 “컵 소독과 수건 교체를 해달라”고 별도로 요청했다. 호텔 측은 청소에 약 40분이 걸린다고 설명했지만 실제 청소는 7분 만에 끝난 것으로 전해졌다. 청소 직원은 컵을 따로 소독하지 않았고, 사용한 수건도 교체하지 않은 채 다시 접어 객실에 비치했다.청두의 또 다른 호텔에서도 고객용 수건으로 객실 곳곳을 닦는 장면이 촬영됐다. 직원이 객실에 비치된 투숙객용 칫솔을 꺼내 컵 안쪽을 문질러 세척한 뒤 다시 제자리에 놓는 모습도 포착됐다. 이 호텔들은 유명 호텔 체인이라고 매체는 설명했다.영상이 공개되자 중국 소셜미디어(SNS)에서는 “호텔 컵을 절대 쓰면 안 되는 이유”, “겉으로 깨끗해 보여도 믿을 수 없다” 등의 반응이 이어졌다. 일부 네티즌은 개인 컵과 수건을 직접 챙겨 다녀야 한다는 반응까지 보였다.논란이 확산하자 청두시 당국은 즉각 해당 호텔들에 대한 조사에 착수했다. 당국은 호텔 책임자들을 불러 시정 조치를 명령했으며 객실 청소·소독 과정과 침구류 교체 여부, 직원들의 위생 규정 준수 여부 등을 집중 점검 중이라고 밝혔다. 조사 결과에 따라 관련 호텔들에 대한 처분도 검토하고 있는 것으로 전해졌다.중국 호텔업계의 위생 논란은 이번이 처음은 아니다. 2020년 광둥성 선전의 한 5성급 호텔에서도 직원이 고객용 수건으로 변기를 닦는 영상이 공개돼 논란이 됐다. 2017년에는 하얼빈의 한 고급 호텔에서 변기솔로 컵을 닦고 변기 물로 객실 바닥을 청소하는 영상이 퍼져 충격을 준 바 있다.