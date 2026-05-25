시진핑, 트럼프 면전에서 다카이치 日 총리 비난했다

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석이 미·중 정상회담에서 다카이치 사나에 일본 총리와 라이칭더 대만 총통을 지목해 지역 평화를 위협한다고 비판했다. 트럼프 대통령은 이에 동조하지 않고 다카이치 총리를 두둔했다. 미·중 정상회담서 다카이치 총리 비판

트럼프, 다카이치 총리 두둔하며 반박

중일 갈등 속 미일 결속 부각

이미지 확대 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.10.31. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 31일 경주에서 열린 중일 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.10.31. 연합뉴스

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시진핑 중국 국가주석이 최근 미·중 정상회담에서 다카이치 사나에 일본 총리를 비판한 것으로 확인됐다. 반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 다카이치 총리의 지도력을 높이 평가하며 두둔했다.요미우리에 따르면 시 주석은 지난 14일 베이징에서 열린 미·중 정상회담에서 다카이치 총리와 라이칭더 대만 총통을 지목하며 지역 평화를 위협하고 있다고 주장했다. 이어 트럼프 대통령에게 두 사람을 지원하지 말라고 요구한 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 시 주석의 발언에 동조하지 않고 다카이치 총리가 비난받을 만한 지도자가 아니라고 했다고 요미우리는 전했다.앞서 트럼프 대통령은 3월 워싱턴에서 열린 미일 정상회담에서도 중·일 관계와 관련해 “조금 긴장된 관계인 건 알고 있다. 시 주석과의 회담에서 일본을 칭찬할 것”이라고 했다.일본 정부 고위 관리는 “트럼프 대통령이 시 주석 앞에서 다카이치 총리에 대한 신뢰를 드러내는 발언을 해줘 미일 결속을 중국에 보여줄 수 있었다”고 설명했다.중국 정부는 지난해 11월 다카이치 총리의 대만 유사시 개입 발언을 계기로 강대강 대치를 이어가고 있다. 중일 갈등이 격화하면서 일본을 방문하는 중국 관광객이 역대 최저로 감소하고, 중국에서 일본 여행객을 상대로 한 백색 테러가 횡행하고 있다. 또 중국은 반도체의 필수 요소인 희토류를 전략화하면서 대일 제재를 강화하고 있다.