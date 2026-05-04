“점심 빨리 먹고 업무 복귀” 구내식당 의자 없앤 中 기업…‘직원 건강’ 위해서라고?

中 의료기기 업체 ‘서서 먹는 구내식당’

“앉아서 쉴 권리 빼앗아” 네티즌 비판

“장시간 앉아있는 직원 건강 고려” 해명

이미지 확대 중국 저장성 원저우시의 한 의료기기 회사는 구내식당에서 의자를 없애고 직원들이 서서 식사를 하도록 하고 있다. 자료 : 중국 소셜미디어 닫기 이미지 확대 보기 중국 저장성 원저우시의 한 의료기기 회사는 구내식당에서 의자를 없애고 직원들이 서서 식사를 하도록 하고 있다. 자료 : 중국 소셜미디어

이미지 확대 중국 저장성 원저우시의 한 의료기기 회사는 구내식당에서 의자를 없애고 직원들이 서서 식사를 하도록 하고 있다. 자료 : 중국 소셜미디어 닫기 이미지 확대 보기 중국 저장성 원저우시의 한 의료기기 회사는 구내식당에서 의자를 없애고 직원들이 서서 식사를 하도록 하고 있다. 자료 : 중국 소셜미디어

이미지 확대 미 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 플레야 비스타의 격납고를 개조해 2018년 완공한 구글 캠퍼스. 소파와 바 형태의 테이블 등 다양한 테이블과 의자가 배치돼 있다. 자료 : 구글 닫기 이미지 확대 보기 미 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 플레야 비스타의 격납고를 개조해 2018년 완공한 구글 캠퍼스. 소파와 바 형태의 테이블 등 다양한 테이블과 의자가 배치돼 있다. 자료 : 구글

세줄 요약 중국 저장성 원저우의 한 의료기기 회사가 구내식당 의자를 없애고 직원들이 서서 점심을 먹게 해 비판을 받았다. 사측은 장시간 앉아 일하는 직원들의 건강을 위해 도입한 방식이라며, 식사 시간은 20분 정도라고 해명했다. 중국 의료기기 회사, 구내식당 의자 제거 논란

직원들 서서 식사, 창틀에 쪼그려 앉은 모습도 포착

사측, 건강 위한 조치라 해명했으나 비판 확산

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주요국의 기업들이 직원들의 복지 향상을 위해 업무 공간과 구내식당 등의 환경을 앞다투어 개선하는 가운데, 중국에서는 오히려 구내식당의 의자를 없애 직원들이 점심 식사를 서서 먹도록 해 갑론을박을 낳고 있다.사측은 “직원들의 건강을 위한 것”이라는 입장이지만, 네티즌들은 “직원들을 사람으로 대하지 않는 것 같다”며 싸늘한 시선을 보내고 있다.5일 홍싱뉴스 등 중국 언론에 따르면 중국 저장성 원저우시의 한 의료기기 회사는 구내 식당에 의자를 없앤 채 성인의 허리 높이까지 오는 테이블만 배치해 직원들이 선 채 식사를 하도록 하고 있다.최근 한 네티즌은 소셜미디어(SNS)에 이 회사의 구내식당에서 직원들이 점심 식사를 하는 모습을 촬영한 영상을 올려 화제를 모았다. 영상 속에서 직원들은 선 채 점심을 먹고 있었고, 한 직원은 창틀에 쪼그려 앉아 점심을 먹고 있었다.이 회사는 2016년 설립됐다. 회사의 ‘의자 없는 구내식당’은 최근에 도입된 게 아니라 이전부터 있었다는 게 사측의 설명이다.영상을 둘러싸고 “직원들이 앉아서 밥을 먹는 것조차 허락하지 않는다”, “비인간적이다” 등의 비판이 쏟아지자 사측은 해명에 나섰다.회사 관계자는 현지 언론에 “유럽 등 해외 기업들의 구내식당을 참고해 도입한 것으로, 직원들은 서서 식사를 하고 맥주를 마시며 담소를 나눈다”며 “직원들은 20분 정도 식사를 하고 업무에 복귀한다”고 설명했다.이러한 ‘서서 식사’ 문화는 장시간 앉아서 일하는 직원들의 건강을 고려한 것이라는 게 사측의 해명이다. 회사 관계자는 “장시간 동안 작업장에 앉아서 일하는 직원들의 활동량을 늘리기 위해 서서 식사하도록 한 것”이라며 “테이블의 높이 또한 이에 적절하게 설계됐다”고 설명했다.그러면서 “직원들이 불편함을 호소할 경우 언제든지 사측과의 소통을 통해 해결할 수 있다”고 덧붙였다.‘의자 없는 테이블’은 국내외 여러 기업에서 장시간 앉아서 일하는 직원들의 건강을 고려해 도입되고 있다. 자세에 변화를 주어 허리 통증을 완화하고 다리의 혈액 순환을 원활하게 하기 위함이다.또한 구글, 메타, 애플 등 유명 기업들은 물론 국내 대기업들도 사옥 곳곳에 일반적인 테이블은 물론 푹신한 소파와 빈백, 창가 테이블, 바 형태의 스탠딩 테이블 등을 비치해 다양한 자세로 업무를 하거나 휴식을 취하고 식사를 할 수 있도록 한다.사측의 이러한 해명에 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 한 네티즌은 “조립 라인에서 일하는 직원들은 식사할 때 잠시 서있는 게 더 편할 수 있다”고 말했고, 또 다른 네티즌은 “영상만으로는 직원들이 서서 먹는 식사에 불편함을 느낀다고 보기 어렵다”는 의견을 내놨다.반면 상당수의 네티즌들은 “의자가 있는 테이블도 비치해 직원들의 선택권을 보장해야 한다”, “식사 시간에 편히 쉴 권리마저 빼앗은 것 아닌가” 등의 댓글을 달며 비판했다.현지 노동당국은 “테이블에 의자를 배치해야 하는지에 대한 규정은 없다”며 “사측이 결정할 일”이라고 선을 그었다.