“아찔한 상황”…27층서 아파트 외벽 타고 내려온 89세 中 할머니

이미지 확대 중국에서 90세 가까운 할머니가 실수로 아파트 침실이 잠기자 27층에서 외벽을 타고 내려오는 아찔한 장면을 연출해 화제다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 90세 가까운 할머니가 실수로 아파트 침실이 잠기자 27층에서 외벽을 타고 내려오는 아찔한 장면을 연출해 화제다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 캡처

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중국에서 90세에 가까운 할머니가 실수로 아파트 침실에 갇히자 27층에서 외벽을 타고 내려오는 아찔한 상황이 발생했다.9일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 베이징에 사는 89세 여성 A씨는 지난 1일 아파트 26층 외부에서 목격됐다. 아래층에 있던 청소부와 경비원은 어디선가 들려오는 희미한 소리를 듣고 고개를 들어보니 한 여성이 아파트 외벽에 있는 에어컨 실외기 보호대를 꽉 붙잡고 있었다.이들은 즉시 경찰에 신고했고 동시에 해당 여성에게 자리에 가만히 서서 구조될 때까지 기다리라고 소리쳤다. 그러나 A씨는 소방관들이 도착할 때까지도 계속 아래로 내려갔다. 결국 지상 약 50m 높이의 21층에서 멈췄다. 소방관들은 건물 내부에서 그를 구조해야 했다.소방관들은 21층 아파트 창문 사이에 공간을 만들어 A씨를 구조했다. 그는 극심한 피로감과 두려움 외에 다행히 다친 곳은 없었다.조사 결과, A씨는 27층에 살고 있었으며 실수로 침실에 갇혔다. 설상가상 휴대전화도 거실에 둔 채였다. 결국 그는 에어컨 실외기 레일을 타고 내려가는 아찔한 선택을 했다. A씨는 소방관의 구조가 없었으면 1층까지 계속 내려갈 계획이었다고 말했다.