“한국 입국하려면 11만원 내야”…중국 가짜 사이트 등장

이미지 확대 최근 한국 전자입국 신고를 사칭한 사이트가 발견돼 피해가 우려된다고 주중 한국대사관이 지난 9일 밝혔다. 한국 전자입국 신고 사칭 사이트 화면 닫기 이미지 확대 보기 최근 한국 전자입국 신고를 사칭한 사이트가 발견돼 피해가 우려된다고 주중 한국대사관이 지난 9일 밝혔다. 한국 전자입국 신고 사칭 사이트 화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 입국 절차를 명목으로 최대 11만원의 수수료 결제를 요구하는 불법 사이트가 중국에서 확산하고 있다. 주중 한국대사관은 현지 당국에 삭제 및 수사 조치를 요청했다.노재헌 주중대사는 지난 9일 베이징 주중대사관에서 진행된 정례 브리핑에서 “최근 중국 주요 포털 사이트인 바이두에 대한민국 전자입국신고 서비스를 제공한다며 우리 정부 기관을 사칭하는 불법 사이트 2개가 개설된 것으로 확인됐다”면서 “중국 인터넷정보판공실, 공안부 국가이민관리국, 외교부 등에 관련 사이트 삭제 및 수사 등 필요 조치가 이뤄지도록 협조를 요청하는 공문을 발송했다”고 말했다.노 대사에 따르면 해당 불법 사이트는 지난 4일 중국인의 민원이 우리 대사관에 접수되면서 확인됐다. 이들 사이트는 여전히 폐쇄되지 않아 접속이 가능한 상태다. 중국어와 영문 서비스를 제공하며 입국 신고를 명목으로 일반 232위안(약 5만원), 급속 510위안(약 11만원) 수준의 수수료 결제를 유도하고 있다. 전자입국신고는 영어·중국어·일본어 등 6개 국어 서비스를 제공하는 우리 정부 공식 사이트에서 무료로 할 수 있다.문제가 된 불법 사이트는 홈페이지 화면 하단에 ‘한국 정부 또는 주중 한국대사관과 관계가 없다’는 작은 글씨의 문구가 있으나, 메인 화면에 태극기 이미지를 첨부하고 ‘대한민국 전자입국’, ‘한국여행 지원’ 등으로 업무를 소개하고 있어 공식 사이트로 오인하기 쉽게 만들어졌다.노 대사는 “한국 비자 신청이 증가하는 등 한국 방문에 관한 관심이 증가하는 상황에서 불법 사이트가 생긴 것”이라며 “대사관 홈페이지와 위챗 등을 통해 안내해 유의를 당부했으며, 재외 공관에 공유해 유사 사례 예방 및 대응을 위한 조치를 했다”고 했다.